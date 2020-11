Nevím, proč bychom neměli sázet na mladé, zlobí se Southgate

Trenér semifinalistů z posledního mistrovství světa reagoval na kritiku, že po zranění Trenta Alexandera-Arnolda a Jamese Warda-Prowse zařadil dodatečně do nominace Bellinghama a nedal příležitost zkušenějším hráčům.

"Vůbec nevím, proč by Jude neměl v nominaci být. Vždycky jsem sázel na mladé hráče a hodlám v tom pokračovat. Hraje za Dortmund i Ligu mistrů, proto si zaslouží hrát i za národní tým. Jakákoliv minuta zápasu proti Irsku pro něj bude obrovský přínos, v tak mladém věku to pro něj bude velký bonus," řekl Southgate BBC.

"Je vždy zajímavé sledovat reakce novinářů, když nominujeme některé hráče. Okamžitě mluví o jiných fotbalistech, aniž by tušili, proč jsme Judea povolali. Zapojíme ho do hry a pak nás teprve můžete soudit. Bude to pro něj každopádně skvělý zážitek," dodal kouč.

Angličany po dnešním souboji ve Wembley čeká v neděli duel Ligy národů v Belgii. Skupinu A2 pak zakončí příští středu zápasem proti Islandu.