Místo hvězdy to schytala sexy kráska! Fanoušci slavného klubu zuří

Čekalo se, že bude Isco oporou Realu, jenže zatím odkopal v bílém dresu jen 260 minut a experti kroutí nad formou fotbalisty nechápavě hlavou. A fanoušci došli k závěru, že za to může právě Salamová. Ta žije s Iscem od roku 2017 a od července 2019 mají syna Thea. Mladá dáma se totiž na internetu pochlubila, že se s fotbalistou sexuálním radovánkám věnují nejméně jednou denně a fandové došli k závěru, že jde o „šílený životní styl" a hráč by se měl více zajímat o fotbal a Real Madrid.

Vše ještě vygradovalo poté, co se v médiích objevila zpráva, že by hráč mohl přestoupit do Evertonu, kam by jej rád dovedl trenér Carlo Ancelotti. Pod jeho vedením se Iscovi dařilo náramně a hráče by rád získal.