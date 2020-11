Pravidla FIFA zajistí fotbalistkám placenou mateřskou pauzu

Světová federace FIFA hodlá zavést pravidla, jež by ochránila zaměstnanecká práva fotbalistek v době mateřství. Kluby by měly mít povinnost umožnit svým hráčkám alespoň 14 týdnů mateřské pauzy, během nichž jim budou platit alespoň dvě třetiny smluvně dohodnuté mzdy.

Pokud by klub hráčce poté, co otěhotní, ukončil kontrakt, hrozí mu finanční i jiné tresty. "Chceme ochránit fotbalistky před porodem, během něj i po něm. Klub pak bude mít povinnost zapojit je zpět do fotbalových aktivit a zajistit jim odpovídající lékařskou péči," uvedl hlavní právník FIFA Emilio García.

Navržená pravidla jsou vnímána jako jeden z klíčových kroků pro profesionalizaci ženského fotbalu po úspěšném mistrovství světa v roce 2019 a investicích elitních klubů do vytvoření ženských týmů. Regule by měla v prosinci schválit rada FIFA a platit by měly od 1. ledna.