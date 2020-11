Součkův dres pomůže holčičce s rakovinou. V dražbě přihazuje i šéf Slavie Tvrdík

Poklona a potlesk pro Tomáše Součka a jeho kamaráda Jiřího Sodomu. Bývalí fotbalisté Slavie se rozhodli pomoci pětileté holčičce Rozárce, která bojuje s rakovinou. Sodoma, který hraje momentálně za divizní Kolín, rozjel akci, v níž se má vydražit podepsaný Součkův dres ze zápasu West Hamu s Watfordem. „Byl to dárek od Tomáše. Když jsem ale viděl, co má ta holčička za problémy, napadlo mě dres vydražit a pomoci. Napsal jsem Sukovi a ten okamžitě souhlasil," prozradil pro Sport.cz Sodoma. Do dražby na sociálních sítích se už zapojili také boss fotbalové Slavie Jaroslav Tvrdík či třeba šéf futsalové Slavie Daniel Kolman.

Byl to bleskový nápad. Sodoma, kterého pojí se Součkem dlouholeté přátelství, se rozhodl pomoci malé holčičce. Napsal proto kamarádovi do Anglie, aby zjistil, co říká na jeho myšlenku. „Tomáš byl pro, jen jsme řešili, jakou dáme vyvolávací cenu. Báli jsme se, že za pět tisíc dres třeba nikdo nekoupí," prozradil Sodoma.

Je moc rád, že se mýlil. Startovalo se na pěti tisících, jenže suma začala rychle narůstat. „Momentálně vede Tomáš Syrovátka ze Slavie, který nabídl padesát tisíc. Překonal pana Tvrdíka, který přihodil na čtyřicet tisíc. Jsem rád, že částka roste. Jsme s Tomášem rádi, bylo by super, kdyby suma ještě vyrostla," řekl pro Sport.cz Sodoma. „Už za tohle jsme šťastní," dodává.

Přátelé, jelikož vás je strašně moc a chtěli byste přispět alespoň malou částkou Rozárce na její boj, tak od této chvíle můžete posílat jakoukoliv částku na účet ❗️❗️285465118/0300 ❗️❗️až do 25.11.2020 22:00. Vybrané peníze budou předané Rozárce a její rodině. https://t.co/cE1m3LlNHR — Jirka Sodoma (@JirkaSodoma) November 20, 2020

Sodoma hraje fotbal v útoku a i tady ukázal tah na branku. Je mu jasné, že řada lidí by ráda pomohla, ale desítky tisíc za Součkův dres nabídnout nemohou. „Tak jsme v Česku založili účet, kam lze peníze poslat. Každá koruna té holčičce pomůže. Vím, že to není transparentní účet, ale ve středu, až dražba skončí, zveřejním seznam všech lidí, co se zapojili i s částkami, kterými přispěli. Aby všichni viděli, že jsme si nic nenechali," hlásí fotbalista.

2/2

Ahoj, jmenuju se Rozárka je mi 5 let a už rok bojuju s rakovinou střev a metastázemi na plicích. Mám za sebou operace i chemoterapie, bojuju a věřím, že vše dobře dopadne.

!!!!AUKCE!!!!

Podepsaný dres Tomáše Součka

Vyvolávací cena: 5000,- Kč

Aukce končí 25.11.2020 22:00 — Jirka Sodoma (@JirkaSodoma) November 19, 2020

Do aukce se můžete zapojit i vy na Twitteru Jiřího Sodomy, a to do středy 25. listopadu do 22 hodin.