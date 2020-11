Poslední chvíle legendárního Maradony: Volal sestru, ta přišla pozdě

Fotbalový svět pláče. A zvlášť v Argentině tečou slzy proudem. Ve věku šedesáti let zemřel ve středu Diego Maradona, který byl jednou z největších postav fotbalové historie. "Zlatý chlapec" skonal na infarkt a to jen dva týdny po propuštění z nemocnice, kde se úspěšně podrobil operaci. Jak poslední chvíle idolu stovek milionů fanoušků a fanynek probíhaly?

Vypadalo to, že je vše na dobré cestě. Diego Maradona byl po pobytu v nemocnici, kde se podrobil operaci kvůli krvácení do mozku, propuštěn domů. Následovat měla odvykací léčba ze závislosti na drogách a alkoholu. Na to však už božský Diego nedostal čas.

Otec pěti dětí, které měl se čtyřmi ženami, podlehl ve středu doma v Buenos Aires infarktu. Poslední chvíle neapolské legendy popsal jeho synovec. "Diego přišel ráno na snídani a v obličeji byl celý bílý. Stěžoval si, že je mu špatně, byla mu hrozná zima a říkal, že si půjde lehnout zpátky do postele," popsal chování a pocity svého šedesátiletého strýce.

Smrt Diega Maradony zasáhla celý svět

R S Iyer, ČTK/AP

Krátce před polednem měl Maradona telefonovat zdravotní sestře, která se o něj starala. Poté, co zdravotnice dorazila do jeho pokoje, byl však již mrtvý. K oživení nepomohla ani následná resuscitace.

Podle oficiálních zpráv byla nařízena pitva, už teď jsou však prakticky zcela vyloučeny jakékoliv známky násilí či cizího zavinění.

Třídenní státní smutek

Odchod mistra světa z roku 1986 šokoval celý fotbalový svět, ale nejvíc pochopitelně jeho Argentinu. Prezident země Alberto Fernández vyhlásil třídenní státní smutek. "Dostal jsi Argentinu na vrchol světa. Udělal jsi nás neskutečně šťastnými. Jsi největší z velkých. Děkuji, že jsi žil, Diego. Navždy nám budeš chybět," prohlásila hlava jihoamerické země.

Obrovský zármutek se okamžitě začal projevovat v ulicích všech argentinských měst, kam vyrazily tisíce fanoušků, drtivá většina z nich se slzami v očích a vlajkami či podobiznami slavného Diega.

Krátce před smrtí se Maradona v jednom rozhovorů rozpovídal i o tom, co by jednou chtěl mít napsáno na hrobu. "Děkuji, že jsem mohl hrát fotbal, protože to je sport, který mi dal v životě nejvíce štěstí a svobody. Když jsem ho hrál, měl jsem pocit, jako bych se dotýkal nebe. Děkuji za fotbalový míč," svěřila se legenda.

Teď se jeho přání stane skutečností...