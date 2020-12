Jen třetina fandů si myslí, že systém VAR Premier League pomohl

Průzkum mezi 2100 anglických fanoušků také ukázal, že zavedení funkce videorozhodčího a jeho přispění k férovosti soutěže podporují většinou lidé od 18 do 34 let (36 %), kdežto lidé starší 55 let si v nadpoloviční většině (59 %) myslí, že hře škodí.

Patrné rozdíly jsou viditelné i mezi přívrženci klubů. Zatímco 44 procent fanoušků Arsenalu spíš věří, že zavedení systému VAR anglické lize prospívá, z příznivců Liverpoolu a Manchesteru City mu věří jen třetina.

Právě trenéři a hráči obou zmíněných klubů a Aston Villy nejčastěji volají po úpravě pravidel ohledně systému VAR. Kapitán Reds Jordan Henderson se shodl se svým protějškem v týmu Citizens Kevinem De Bruynem, že nerozumí posuzování hry rukou v pokutovém území ani určování ofsajdové situace. Útočník Leedsu Patrick Bamford dokonce řekl, že systém VAR ničí fotbal.

Trenér Aston Villy Dean Smith v pondělí uvedl, že VAR frustruje každého, ale nikdo s tím nemůže nic dělat. Byla to reakce na to, že rozhodčí v ligovém utkání s West Hamem (1:2) neuznali kvůli ofsajdu vyrovnávací gól Oliieho Watkinse v závěru zápasu.