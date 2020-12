Potlesk pro Součka a jeho kamaráda: Dražba na pomoc vážně nemocné holčičce vynesla statisíce

Být tohle fotbalová akce, musela by se stát hitem. Spolupráce českého reprezentanta Tomáše Součka, záložníka londýnského West Hamu a jeho nejlepšího kamaráda Jiřího Sodomy, kteří spojili síly, když se rozhodli pomoci malé vážně nemocné holčičce Rozárce, zafungovala parádně. Dražba dresu bývalé opory Slavie vynesla kouzelných 130 tisíc korun. A když další cenné relikvie věnoval do dražby úřadující mistr z Edenu, přistálo na kontě, které má pomoci Rozárce zprvu těžko uvěřitelných 350 000 korun. „Všem patří ohromný dík za pomoc a krásné vzkazy, které dodají Rozárce energii," shodují se oba fotbalisté v rozhovoru pro Sport.cz.

K předání samotného šeku došlo v pondělí na hřišti kolínského klubu. Český reprezentant Tomáš Souček u toho být kvůli angažmá v Premier League nemohl, tak alespoň poslal malé holčičce video vzkaz přes sociální sítě a popřál jí hodně sil v těžké chvíli. S rodiči holčičky se tak setkal Jiří Sodoma, který byl na startu celého projektu. „V deset večer mě to před pár dny napadlo. Zavolal jsem Sukovi, řekl mu příběh malé Rozárky a všechno se rozjelo. Za dvě hodiny už byla cena Tomášova dresu padesát tisíc," vypráví Sodoma.

Na začátku jste prý řešili, že bude vyvolávací cena dva a půl tisíce. Byla tam obava, že nebude zájem?

Tomáš Souček: „Bavili jsme se o tom, jaký ta naše akce může mít dosah. Já říkal, že by bylo dobré dát pro začátek částku co nejmenší, ale Jirka mě přesvědčil, tak jsme začínali na pěti tisících. Pak se to rozjelo a já byl ze všeho fakt nadšenej. Byl to od Jirky super nápad a měl i zdroje, jak to dostat mezi lidi.

Tomáš Souček zdraví z Londýna nemocnou Rozárku

archiv Tomáše Součka

A ve výsledku cena dresu raketově rostla. Přihazoval pan Tvrdík, futsalová Slavia, přispívali i další lidé.

Tomáš Souček: Neměl jsem tušení, co se bude dít. Jirka mě moc překvapil. Dres dostal jako dárek, ale rozhodl se ho obětovat pro dobrou věc, takže mu můžu slíbit, že dostane dres nový a bude větší, takže mu i bude (směje se)

Nebo si ho vyzvedne. Měl prý slíbenou i návštěvu na utkání Premier League. Vynahradíte mu to?

Tomáš Souček: Až se situace zlepší, tak určitě dorazí a myslím, že to připravíme tak, aby to bylo ještě lepší, než kdyby přijel tehdy.

Jiří Sodoma: Jednou už jsem měl dorazit a zrovna na zápas, kdy dal Tomáš první gól.

Věděli o vašem nápadu ve West Hamu?

Tomáš Souček: Určitě, vždyť jsem celou věc sdílel na sociálních sítích, Hned se ptali, co ta holčička potřebuje. Byli rádi, že jsem tu věc udělal. Napsal se o tom i článek.

Měli jste tušení, že do dražby takhle razantně vstoupí Slavia. A nenapadlo vás Tomáši, že vlastně takhle investuje část peněz, které jste jí vlastně vydělal vy sám?

Tomáš Souček: Oni sami říkali, že má Slavia velké muzeum, kam se dres bude hodit. Překvapený jsem samozřejmě byl a moc příjemně.

Jiří Sodoma: Do té dražby se zapojili známí i neznámí lidé. Pár lidem jsme poslali i osobní poděkování, ale dík a velký patří vážně všem. Do dražby se zapojil třeba trenér Slavie Trpišovský, bývalý záložník Slavie Hušbauer, zásadní vliv na celý projekt měl pan Tvrdík. Všechno jsme to s Tomášem řešili, volali jsme si snad osmkrát denně.

Slavia se ohledně dražby věcí ve prospěch nemocné holčičky přidala a věnovala dres brankáře Koláře i dres hráče z pole podepsaný všemi fotbalisty áčka. Jak jste to vnímali?

Jiří Sodoma: Strašně moc si toho vážíme. Pan Tvrdík měl o celou věc zájem, nebylo to jen o tom, že se někam pošlou peníze a tím to pro něj skončí. Víme, že jsou i další sbírky pro tu holčičku, ale já chci slíbit, že ji budeme podporovat i dál.

A až malá Rozárka boj vyhraje, tak ji Tomáši můžete pozvat na výlet do Londýna...

Tomáš Souček: Teď má před sebou Rozárka ještě hodně práce, ale jako nápad to není špatné a byl by to krásný konec toho příběhu.

Mimochodem v dražbě částka hodně rychle rostla, takže jste museli reagovat. Brzy bylo jasné, že lidé na zmíněný dres nedosáhnou, ale chtěli pomáhat. Co se dělo pak?

Jiří Sodoma: Dohodli jsme se na tom, že se založí účet, kam lidé budou peníze posílat, ať jde o jakoukoliv částku. Proto chceme s Tomášem opravdu poděkovat všem, kdo se snažili pomoci a poslali peníze. A nejde jen o ně. Důležitý byly i vzkazy plné energie, kterou bude Rozárka potřebovat. Byly krásné. A výsledná částka je nádherná. Díky patří i panu Královi, který udělal zcela zdarma metrový předávací šek.

Tomáš Souček: Vážím si toho, jak lidé reagovali. Ano byli tam pánové Tvrdík a Kolman, kteří přihazovali a částka výrazně rostla, ale děkuji každému, kdo se rozhodl pomoci Rozárce. Účet se udělal narychlo, lidé pak skvěle reagovali. V pondělí u předání nemohu být, tak pošlu Rozárce aspoň vzkaz přes internet. Budeme se snažit Rozárce pomáhat i dál a věříme, že tenhle svůj boj vyhraje a všechno dobře dopadne.