Švancara přestřelil. Jeden z nejslabších pokusů o vtip, jaký jsem slyšel, reaguje Gebre Selassie

Svérazný fotbalový glosátor Petr Švancara to za vtip na adresu Thea Gebre Selassieho schytal...

„Nemůže, prostě nikdy!" reagoval Švancara odmítavě na hypotetický dotaz moderátora Petra Svěceného, zda by se nemělo české fotbalové vedení zabývat možností, jak zařídit pro Simu české občanství.

„Gebre Selassie už byl na hraně," skočil pak brněnský glosátor zmínkou o 54násobném reprezentantovi, po otci s etiopskými kořeny, do řeči dalšího z hostů Vladimíra Šmicra, který nabádal spíše k výchově vlastních hráčů.

„Také nejsem zastáncem této myšlenky. Je jasné, že některé státy to využívají, ale jsou to spíš Katařani či státy z Asie, kde si naturalizují Brazilce. Pojďme si vychovat své vlastní hráče. Mně se Sima líbí. Ale neřešil bych, jakou má hodnotu nebo kde může být za rok za dva. Momentálně se těším z jeho hry a gólů a nespekuloval bych. Myslím, že jednou bude rád taky za reprezentaci Senegalu," pověděl Šmicer.

Theodor Gebre Selassie na archivním snímku v reprezentačním dresu.

Vlastimil Vacek, Právo

Na rozdíl od něj však vyhlášený vtipálek tentokrát ustřelil. A Theo Gebre Selassie, který je Čechem v Česku narozeným, jeho slova zaznamenal a radost z nich neměl.

Prosim te, kde se na to mohu podivat? Abych si udelal obrazek sam 😌 — Theo Gebre Selassie (@TheoGS23) December 8, 2020

„Tu část Tiki-Taka jsem si pustil x-krát. Když se někdy vytáhne z kontextu jedna věta, kolikrát to vyzní extrémně. Chtěl jsem proto vědět, do jakých souvislostí to bylo zasazené. Jde o citlivé téma a myslím, že jak se k tomu vyjádřil Šmíca, je v pohodě," reagoval pro Sport.cz Theo Gebre Selassie, jenž kroutí již devátou sezonu v německé bundeslize v Brémách.

„Za celý svůj život jsem si musel vyslechnout spoustu vtipů, takže se nepovažuju ze přecitlivělého člověka, ale hláška Švanciho byl asi jeden z nejslabších pokusů o vtip, jaký jsem na toto téma slyšel," dodal Gebre Selassie.

Jestli byl někdo z těch dvou na hraně reprezentace, tak leda Petr Švancara. Akorát teda za ni na rozdíl od TGS nikdy nenastoupil. A to nikoli z rasových důvodů.

Já vím, že to v Tiki-taka myslel jako vtip. Ale byl to dost blbej vtip. — Luděk Mádl (@LudekMadl) December 8, 2020

Nelíbil se i dalším. „Řeč byla o tom, zda Sima může být v budoucnu součástí české repre. Hosté se vyjádřili zamítavě. Švanci vystřelil Gebre Selassieho, což bylo úplně mimo téma. Všichni víme, že Theo je Čech, narodil se tady, pro mě to bylo tak mimo, že jsem vůbec nechtěl rozvíjet debatu tímhle směrem," napsal pak moderátor pořadu Petr Svěcený na Twitter.

„Theo se narodil v Česku, tady je doma, maminka je Češka, čeština je jeho první jazyk, z ciziny se po kariéře vrátí zpátky, hrdě reprezentoval...," namítl na sociální síti i mluvčí české reprezentace Petr Šedivý. Theo Gebre Selassie reprezentoval Česko osm let v celkem 54 utkáních a v národním dresu si připsal tři góly, zahrál si čtvrtfinále mistrovství Evropy v roce 2012.