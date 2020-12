MLS přišla kvůli koronavirové pandemii o miliardu dolarů

Příjmy zámořské fotbalové MLS se letos vinou koronavirové pandemie oproti minulému roku snížily o téměř miliardu dolarů (21,7 miliardy korun). Uvedl to komisionář soutěže Don Garber.

"Ztráty byly dramatické. Budeme se muset přizpůsobit. To je zkrátka realita, když řídíte profesionální ligu během pandemie," řekl Garber na online tiskové konferenci. MLS byla letos v březnu přerušena po pouhých dvou odehraných kolech a rozeběhla se v červenci turnajem v "bublině" na Floridě. Poté se týmy přesunuly na své stadiony a sezona vyvrcholí tuto sobotu finálovým MLS Cupem mezi Columbusem a obhájcem titulu Seattlem.

Finanční ztráty byly způsobeny dodatečnými náklady, jež byly třeba na vytvoření "bubliny" v Orlandu či zajišťování charterových letů pro týmy na každý zápas. MLS na pokles příjmů reagovala propouštěním zaměstnanců a snížením hráčských platů o pět procent.

Nová sezona ligy má začít v březnu a Garber doufá, že situace bude už příznivější díky vakcíně na covid-19. "Velmi doufám, že rok 2021 bude mnohem lepší než ten letošní, protože si nemyslím, že by jakýkoli byznys mohl přežít dva roky po sobě to, co jsme zažívali letos," řekl šéf MLS.