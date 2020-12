Narodil se 20. května 1982 v Plzni, s místní Škodou také spojil začátky své fotbalové kariéry, začínal však jako útočník. Do velkého fotbalu nakoukl až po přestupu do FK Chmel Blšany, kde v 17 letech debutoval v první lize proti Spartě. A právě letenský klub byl jeho dalším působištěm.

Do Sparty přišel devatenáctiletý Čech za rekordních 22 milionů korun a hned vytvořil rekord v neprůstřelnosti (903 minut v řadě). Na Letné se však dlouho neohřál, po vydařeném ME hráčů do 21 let bylo jasné, že českou ligu opustí. Stalo se tak v červenci 2002, kdy přestoupil do francouzského Rennes.

Petr Čech v dresu Sparty nedostal gól rekordních 903 minut.

Ve Francii vydržel dvě sezony, v dresu trápícího se Rennes odchytal 70 utkání a výraznou měrou pomohl týmu k záchraně v nejvyšší soutěži. V lednu 2004 již souhlasil s přestupem do londýnské Chelsea.

Legenda Chelsea

Čech sice do Chelsea přišel krýt záda zkušenějšímu Cudicinimu, ten se však před začátkem sezony zranil, a na Čecha tak spadla tíha brankářské jedničky. Své role se zhostil výborně, dokonce vytvořil tehdejší rekord 1025 minut bez inkasované branky. Chelsea na konci sezony slavila titul, Čech získal ocenění "Zlatá rukavice" za 21 čistých kont.

Následující sezonu Chelsea titul obhájila, Čech navíc během 34 zápasů inkasoval jen 22 gólů.

Zranění hlavy a návrat s helmou

Pokud dnes Petra Čecha něco symbolizuje, pak je to jeho netradiční helma, kterou nosí po drsném incidentu z 14. října 2006, kdy ho v zápase s Readingem domácí hráč Stephen Hunt trefil kolenem do hlavy. Následky byly pro českého brankáře tvrdé - fraktura lebky, operace a dlouhá rekonvalescence.

Během následujících let se Čech zranil ještě několikrát, musel podstoupit operaci tváře po střetu se spoluhráče nebo operaci ramen. Ani to však nezabránilo jeho dalším úspěchům, jako byly další dva tituly v Premier League nebo zisk čtyř FA Cupů a tří Ligových pohárů.

Největší úspěch na evropské scéně zažil Čech v sezoně 2011-12, kdy s Chelsea dokráčel (již podruhé) do finále LIgy mistrů. V zápase proti Bayernu Mnichov dokázal v prodloužení chytit penaltu, další dvě zlikvidoval v penaltovém rozstřelu. Stal se tak teprve čtvrtým Čechem, který získal "ušatý pohár," navíc byl fanoušky zvolen Hráčem zápasu.

Naposledy se Čech představil v dresu Chelsea v sezoně 2014-15, kdy však odehrál jen sedm zápasů. Jeho místo mezi tyčemi totiž převzal mladší Thibaut Courtois.

Arsenal

Slavný brankář Chelsea opustil v červnu 2015, kdy podepsal smlouvu s městským rivalem z Arsenalu, kde se stal jedničkou. V londýnském klubu strávil čtyři sezony, vyhrál s ním FA Cup, dvakrát Community Shield a byl ve finále Evropské ligy.

Svou rekordní 170. nulu zaznamenal 28. prosince 2015 proti Bournemouthu, a překonal tak legendárního Davida Jamese. V březnu 2018 se stal prvním brankářem v historii Premier League, který zaznamenal 200 čistých kont v kariéře.

V roce 2019 se vrátil do Chelsea jako poradce, v říjnu 2020 byl dokonce zapsán na soupisku pro Premier League jako třetí brankář.

Rekordman české reprezentace

Petr Čech chránil českou svatyni již v žákovských kategoriích, velký úspěch zaznamenal s jednadvacítkou na ME 2002, kde ve finále vychytal penalty proti Francii. Byl také klíčovým hráčem na Euru 2004 v Portugalsku, kde Češi skončili na třetím místě.

Hvězdný brankář byl také součástí reprezentačních týmů na MS 2006 v Německu či ME 2008 v Rakousku, zde Češi nepostoupili ze skupiny, Čech se navíc na zmíněném Euru proslavil spíše svou hrubkou v utkání proti Turecku.

Na Euru 2012 dovedl jako kapitán Česko do čtvrtfinále, kde jsme však prohráli s Portugalskem. Svůj poslední zápas v reprezentaci odehrál 21. června 2016, s 124 starty je rekordmanem národního týmu.

Manžel, brankář v hokeji a legenda ve Fifě

Petr Čech se oženil v roce 2003, kdy si vzal dlouholetou lásku Martinu Dolejšovou. Spolu mají syna a dceru. Rodák z Plzně je také vášnivým hudebníkem, na svém YouTube kanále zveřejňuje své verze slavných písní.

Na konci roku 2019 se Čech upsal hokejovému týmu Guildford Phoenix hrající poloprofesionální britskou soutěž. Debutoval 13. října, vychytal čisté konto a byl vyhlášen Mužem zápasu.

Český brankář se v roce 2020 dostal také do skupiny 100 největších legend světové kopané v počítačové simulaci FIFA. Ve výběru z českých hráčů figurují pouze on a Pavel Nedvěd.