Liba se brání kritice! Šmicer se mnou do duelu nešel. Vadí mi lži, tvrdí

A dost! Bývalý ligový rozhodčí Miroslav Liba, který momentálně vede Středočeský krajský fotbalový svaz a je také členem Výkonného výboru FAČR, se rozhodl promluvit o situaci v českém fotbale. V poslední době se stal opakovaně terčem pro zástupce projektu F-evoluce, jehož cílem je podle zveřejněných plánů očista fotbalu v Česku. „Nemám svatozář, ale na nějaké věci musím reagovat," hlásí Liba. Pro Sport.cz promluvil i o tom, co říká na to, že se o něm mluví jako o korunním princi Romana Berbra, místopředsedy FAČR, kterého nedávno zadržela policie. Tvrdí, že se nebál konfrontace s bývalým reprezentantem Vladimírem Šmicerem, chtěl si s ním v duelu moderovaném novinářem vše vyříkat. „On ale odmítl," říká zklamaně.

Ve fotbale toho má Miroslav Liba hodně za sebou, výčet pozic, na kterých za dlouhá léta fungoval či v nich stále pracuje, je pořádně bohatý. Pro někoho je právě vzhledem k tomu, jak blízko byl zmíněnému „náčelníkovi" Romanu Berbrovi, který se už pod tlakem obvinění vzdal fotbalových funkcí, trnem v oku. „Kritiku dokážu přijmout, na to jsem jako bývalý rozhodčí zvyklý, ale všechno má své meze. Na ta obvinění už chci reagovat," hlásí.

Cítí se silný, však je ve fotbalovém zákulisí jako doma. A tak se rozhodl odpovědět na to, co je mu vyčítáno. Třeba po rozhovoru bývalého reprezentanta Vladimira Šmicera do médií. Ten je jednou z tváří F-evoluce a Libu vyzval k okamžitému odchodu ze Strahova, kde vedení fotbalu sídlí.

„Pane Libo, je nehorázné, co říkáte. Neuvěřitelné! Vy jako člen výkonného výboru snad nečtete noviny, nevíte, co se tady posledních pár let děje!?" ostře reaguje Šmicer na Facebooku Fotbalové evoluce, když si přečetl rozhovor se zmíněným šéfem Středočeského fotbalového svazu. Vadilo mu třeba, že by se podle Liby mělo v případě odsudků na Romana Berbra počkat na rozhodnutí soudu.

Vladimír Šmicer na archivním snímku

Vlastimil Vacek, Právo

„Vy byste jako první měl odsoudit, co on tady prováděl. A vy tvrdíte, že od toho nejste, ať rozhodne soud? To snad ani není možné, jak jako člen výkonného výboru přemýšlíte! Na fotce někomu dáváte žlutou kartu. Ale za to, co tady tvrdíte, je to červená! Bez žlutý, rovnou červená. Sbalit si věci a jít ze Strahova pryč. Mějte se," vyzývá Šmicer.

Ničeho podobného se nedočkal. Sám Liba nyní pro Sport.cz uvedl, že jej nenávistná reakce překvapila, Trvá na tom, že člověka má odsoudit nezávislý soud a ne uliční nebo závodní výbor jako v padesátých letech minulého století, Nicméně se rozhodl jít si o všem se „Štístkem", jak se vítězi Ligy mistrů s Liverpoolem a jedné ze slávistických legend přezdívá, vše vyříkat. Pěkně z očí do očí. „Jedno respektované médium se mnou chtělo udělat rozhovor, já ale reagoval tím, že bychom před kamerami mohli jít s Vláďou Šmicrem do duelu. Byli rádi, že jde o dobrý nápad. Jenže za dva dny mi přišla SMS, že tým Vládi Šmicera do toho nejde, že nabídku odmítl," líčí Liba.

Duel opravdu odmítl "Možnost, že se Miroslav Liba a Vladimír Šmicer mohli potkat v duelu, tady opravdu byla. Kontaktoval jsem Ondřeje Lípu, které je v týmu Vládi Šmicra s nabídkou. Bylo mi ale řečeno, že nyní Šmicer jezdí po okresech a časově duel nezvládne. Takže z toho nic nebylo." Luděk Mádl, šéfreportér serveru Seznam zprávy

Konfrontace s bývalým reprezentantem se Liba do budoucna nevzdává. „Počkám si ale, až bude mít někdy čas, abychom si sedli," dodává sebevědomě. Od předsedy FAČR Martina Malíka se prý navíc dozvěděl, že mu šéf českého fotbalu učinil podobnou nabídku a reakce byla stejná. „I tady Šmícer odmítl," dodává muž, který byl ve fotbalovém prostředí považovaný za pravou ruku obviněného Romana Berbra.

Ten sám Libu označil za svého korunního prince. „Padají o mně v médiích výmysly a lži, na spoustu z nich ani nemá cenu reagovat, myslím, že to jsou věci na objednávku, to ani jinak být nemůže. Ale třeba výrok ohledně toho, že jsem korunním princem Romana Berbra, on opravdu řekl," hlásí Liba.

Roman Berbr a Dagmar Damková.

Vlastimil Vacek, Právo

Kontakty s obviněným bývalým místopředsedou FAČR nepopírá. To ani nemůže, vždyť to byl i jeden z jeho šéfů. Nicméně odmítá, že by jich bylo moc a měl být jeho pravou rukou. „Pokud tohle někdo napsal, tak já odpovídám, že jsem pravou rukou nebyl. Za posledních jedenáct měsíců jsme se potkali pětkrát! To znamená, že jsem pravá ruka? Spíš jsem místo toho teď terč," poznamenává bývalý ligový rozhodčí. „Umím s tou nálepkou žít," usmívá se.

Říká, že když něco člověk udělá, tak za to prostě musí nést odpovědnost. A nejde dělat, že se nic nestalo. "Máme tady funkcionáře, co je Výkonném výboru SKFS, je to skvělý kluk, co se pro vás rozkrájí. Ale je také funkcionářem klubu, který hraje krajský přebor a utkání hodně prožívá. A když si jednou otevřel pusu na rozhodčí a dostal od nich červenou kartu, tak prostě musel před disciplinárku a dostal pokutu. Víte, co jsem v tu chvíli udělal? Pochválil jsem rozhodčí. Já byl nadšenej, že dostal pokutu. Žádný, co jste si to dovolili. Kdyby se to týkalo mě, bylo by to stejně," přesvědčuje Liba. „Když mu zavolám o půlnoci, tak se sebere a přijede mi pomoci. To samé platí i opačně. Tady ale udělal chybu a za ni zaplatil."

Z Řepky šel do vrtule

Dalším člověkem, který se na fotbalové půdě do Miroslava Liby pustil, je i bývalý dlouholetý generální sekretář Rudolf Řepka. Také on vystupuje v barvách nové platformy českého fotbalu F-evoluce. Ten komunikoval s předsedy okresních fotbalových svazů ve středních Čechách a pochválil je za jejich otevřený dopis.

„Psal jim, že je vidět, že jim osud fotbalu není lhostejný a že je za to šťastný. Tohle, když čtu, tak jdu do vrtule, protože z toho čiší upřímnost na všechny strany," říká Liba ironicky. „Píše tam, že až bude fotbal zdravý dole, tak se bude moct uzdravit i nahoře. Jenže pak ho asi neuzdravíme nikdy. Vždyť on byl jedenáct a půl roku v nejvyšší exekutivní funkci a až teď přišel na to, že potřebujeme očištění? To je kouzelné," kroutí hlavou zkušený funkcionář.

Řepka v dopise volá po větší otevřenosti a pouští se do Středočeského kraje, že nejde správným příkladem. „Za dobu svého působení tady nebyl ani jednou, na rozdíl od předchozího generálního sekretáře Petra Fouska, který tu byl jednou za půl roku. Přišel prostě pokecat a ptal se, co potřebujeme. Nový generální sekretář už tu byl taky, jenom ten transparentní a otevřený Ruda Řepka tu nebyl. Ale teď zjistil, že jsme prohnilí, že nejsme transparentní. Proč nám to neřekl dřív, abychom to mohli napravit?" diví se Liba.

Za podpásovku považuje to, když se v médiích ozývá s kritikou Lukáš Říha, zástupce sdružení Čistý fotbal. „Říká, jak jsme hrozní. Ale třeba loni nám poslal jediný email a ještě omylem, protože ten patřil do pardubického kraje. Klidně říká, co jsme za pakáž, za co se tady musí platit. To je neuvěřitelný. V životě jsem toho člověka neviděl."

Internacional Pavel Nedvěd (vpravo), generální sekretář FAČR Rudolf Řepka (vlevo) a předseda Miroslav Pelta na archivním snímku během slavnostního uvedení Pavla Nedvěda do Síně slávy českého fotbalu.

Vlastimil Vacek, Právo

Dalším z bodů, který F-evoluci vadí na fungování Středočeského fotbalového svazu, je společnost CBFS. Tam je Miroslav Liba jediným jednatelem a je mu vytýkáno, že je společností placen a také užívá automobil. Tato fakta bývalý ligový sudí nerozporuje, naopak je potvrzuje. Jen připomíná, že zmíněná společnost byla založena ještě před jeho nástupem do čela SKFS. Liba tvrdí, že po svém zvolení nabídl členům VV podíly ve zmíněné s.r.o.

„Nikdo je ale nechtěl," upozorňuje. „Bylo mi řečeno, ať to dělám a produkuji prostředky. Funguje to celou dobu, ano plat za to mám a auto užívám. Od roku 2013, co jsem předseda, mám z CBFS v průměru 18 tisíc hrubého. Podle smlouvy musím garantovat, co vyprodukuji. CBFS, Nadace, SKFS, celkem asi čtrnáct milionů a sto tisíc korun. Než jsem se stal předsedou, tak kluby nedostávaly od SKFS nic, To jsou fakta," shrnuje Liba. „V rámci svého zaujetí pro transparentnost by nám ale ti chlapci mohli říct, za co pracovali pro FAČR oni, to by lidi mohlo zajímat..."

Řepkova myšlenka, že by se bývalí sudí neměli nikde angažovat, je pro něho nepochopitelná. „Jsem snad stejný člen FAČR jako kdokoliv jiný. V jiných pozicích podle stanov nemohou být jen členové odvolací a revizní komise," upozorňuje Liba a zdůrazňuje, že když on přišel ve funkci předsedy na Středočeský fotbalový svaz, tak kluby nedostávaly žádné prostředky. „Byla jiná doba, nechci to srovnávat. Fungovaly zase jiné podpory z FAČR či MŠMT, jako třeba „zelený trávník." Děláme projekty, které pomáhají i malým klubům, malým klukům a holkám," tvrdí Liba.

Za příklad uvádí třeba brankářskou akademii, kde má na 160 dětí pravidelné tréninky i s gólmany z první ligy. „Kluby by na podobný projekt nemohly dosáhnout a nás těší, když u těch dětí vidíme obrovský progres. My jsme do toho šli, finančně to podporujeme, funguje to dva roky a najednou slyším, že jsme prohnilý kraj?" diví se bývalý sudí s tím, že dobře ví, co se za jeho působení v kraji povedlo, ale že jsou i věci, kde by bylo třeba se polepšit.

„Když to jde, snažíme se pomáhat. Zeptejte se třeba na Dětský den ve Velkých Přílepech, projekt Ondrášovka Cup také odstartoval ve středočeském kraji, je z dílny SKFS. Nebo třeba ve Zvoli. Před nějakou dobou tam byly při nehodě vážně zraněny dvě děti a my jsme vybírali peníze mezi sebou a mezi rozhodčími, abychom pomohli jejich rodinám, protože děti mají trvalé následky. Na rozhodčí se často nadává a vidíte, oni neváhali a dobrovolně vybrali peníze. Dali jsme dohromady asi čtyřicet tisíc, klub nám poděkoval. Chystala se i akce na podporu, celé to ale zhatil koronavirus. A že se o tom nevědělo? My to děláme normálně, nikam s tím nechodíme nechlubíme se, proto mi hodně vadí, když se o nás informuje jednostranně," hlásí Liba.

Na přímý dotaz, zda český fotbal měl projít co nejdříve změnami, zvláště poté, co se objevují nové a nové informace z policejních spisů o podezřelém zákulisí ve spojitosti s muži s píšťalkou, Liba reagoval následovně.

„Samozřejmě se mi to hrubě nelíbí, manipulace se zápasy se nemůže líbit nikomu, ať už v tom jedou rozhodčí, hráči nebo funkcionáři, Když mi ale někdo káže, co mám dělat, jako by byl svatý, tak se ptám, proč fotbal ten člověk neměnil, když byl ve funkci. Mám na mysli třeba pány Lípu, který byl tiskovým mluvčím na FAČR zhruba pět let, pana Řepku, jenž byl generálním sekretářem téměř 12 let, nebo třeba Vláďu Šmicera, když byl manažerem u národního týmu. Tak to prostě je. Mně přijde zrůdné, že někdo, kdo se pohybuje ve fotbale tak dlouho a v těch nejvyšších pozicích, tak chce něco měnit až teď a nesnažil se o to už tenkrát," dodává.