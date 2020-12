Na Štědrý den hrál poprvé, a doufám že naposledy, hlásí po vítězném gólu český kanonýr Rizesporu

Hrál jste někdy fotbal na Štědrý den?

Doma pokaždé, když to šlo, ale mistrák poprvé. Máme v Praze s kamarády takovou tradici, že každý rok na Vánoce chodíme hrát fotbálek, letos to bylo beze mne. Tam mi to vždycky šlo, tak jsem to proti Antalyasporu pojal podobně. Jsem rád, že jsme vyhráli a přispěl jsem k tomu gólem i asistencí.

Jaká vůbec byla vše vítězná trefa?

Docela pěkná. Po rychlé akci jsem dostal balón do vápna, ale trochu za sebe, takže jsem musel zakončovat patou.

Gól na Štědrý den, to je pro českého fotbalistu kuriozita...

To určitě. Bral jsem ho jako jeden z nejhezčích fotbalových dárků k Vánocům, protože dřív se mi něco takového nestalo, že bych hrál ligový zápas na Štědrý den. Zároveň doufám, že to bylo naposled.

Stihl jste rozdávání dárků a štědrovečerní večeři?

Den před utkáním jsme byli na hotelu, takže nebyla možnost usednout ke stromečku. Štědrý večer jsem nestihl. Zápas začal v sedm večer a domů jsem se dostal po desáté hodině. To už děti spaly. Předem jsme byli domluvení, že si Štědrý večer uděláme o den později.

Byly Vánoce u Škodů se stromečkem, kaprem, bramborovým salátem a cukrovím?

Udělali jsme si klasické české. Měli jsme bramborový salát, ale místo kapra řízky, které mám stejně raději. Ozdobili jsme stromeček, manželka napekla cukroví. Nejvíc jsme se těšili na rozdávání dárků. Děti z nich byly nadšené. Samuelovi jsou tři roky a pět měsíců a už to vnímá, z každého dárku má radost. Patnáctiměsíční Matias se pochopitelně také radoval.

Nechybí vám v Turecku tradiční vánoční výzdoba?

Nejdřív jsem to moc nevnímal, až když mi manželka řekla, že jí chybí, uvědomil jsem si, že mně vlastně také. V Turecku na ulici ani nepoznáte, že jsou nějaké Vánoce.

Respektují v klubu, vedení, trenér, spoluhráči Vánoce?

Respektují, ale že by se kvůli tomu měnil program, to ne. Je tu spousta cizinců, kteří Vánoce slaví. Někteří turečtí spoluhráči mají manželky z Německa a také tyto křesťanské svátky slaví.

V pondělí hrajete znovu, dostali jste nějaké volno?

Žádné volno jsme nedostali. I na Hod Boží byl trénink. Na zápas s Konyasporem jsme letěli už v sobotu.

Je to velký nezvyk hrát na konci prosince?

Je, a velký. Volno mezi svátky jsem měl vždycky rád a užíval si ho. Rychlý sled zápasů mi nevadí, ale jak už jsem řekl, hrát na Štědrý den není zrovna můj šálek kávy.

Daří se Vám střelecky, tři góly ve třech zápasech, dva vítězné. Cítíte formu a co tomu říkají v klubu a fanoušci?

Teď se mi daří, ale není to lehké. Odehrál jsem dva první zápasy podzimu, pak mě trenér vyndal ze sestavy, z čehož jsem byl zklamaný. Teď je zase líp a doufám, že to vydrží.

Rizespor je v půlce tabulky, jaké jsou jeho ambice?

Hodně se tu mluví o tom, že by se klub chtěl dostat do pohárové Evropy, ale v té obrovské konkurenci to není lehké. Klub funguje velmi dobře, jde o to tým vyladit a časem se to může povést.