Závažné problémy! Bývalý šéf FIFA Blatter je v nemocnici

Bývalý předseda světové fotbalové federace FIFA Sepp Blatter je v nemocnici. Švýcarskému deníku Blick to bez dalších podrobností řekla dcera čtyřiaosmdesátiletého funkcionáře Corinne. Podle listu jde sice o závažné zdravotní problémy, Blatter však není v ohrožení života.

Blatter vedl světový fotbal 17 let až do roku 2015 do vypuknutí rozsáhlého korupčního skandálu v nejvyšších patrech FIFA. Posléze dostal osmiletý zákaz působení ve fotbale, který mu byl následně o dva roky zkrácen. Blatter, kterého ve funkci nahradil Gianni Infantino, byl také několikrát vyšetřován kvůli zpronevěře.