Přesně před čtvrt rokem putovali Berbr a spol. za mříže. Co odhalili detektivové a co přinese interní šetření na Strahově?

Zatímco na Romana Berbra, Romana Rogoze a také rozhodčího Tomáše Grimma a bývalého ligového fotbalistu Michala Káníka uvalil Obvodní soud pro Prahu 6 o dva dny později vazbu, šestnáct dalších osob zapletených do případu původně spojovaného jen s manipulací výsledků soutěžních zápasů ve druhé lize a v nižších soutěžích a nasazováním rozhodčích na jednotlivá utkání, vyslýchali a vyšetřovali detektivové na svobodě.

Dva roky sledovali, odposlouchávali a šetřili aféru, která zasáhla český fotbal daleko víc, než se po prvních hodinách razie v sídle Fotbalové asociace ČR na Strahově i na dalších místech republiky zdálo.

Nešlo jen o nižší soutěže. Kupčení s výsledky a manipulace se sudími a jejich uplácením se netýkala jen několika zápasů Slavoje Vyšehrad, který chtěl, a nakonec i dostal jeho někdejší sportovní ředitel Roman Rogoz za přispění a pomoci svého fotbalového Taťky Berbra a potřebných a ke všemu ochotných sudí na výsluní.

Tedy pokud tak chceme druhou nejvyšší domácí soutěž nazývat...

Z vyšetřovacích spisů, jejichž fragmenty čas od času pronikly na veřejnost, totiž vyplynulo, že chobotnice po léta umně splétaná a dovedně řízená Náčelníkem Ramonem ovládla a manipulovala s celým fotbalem, jeho nejvyšší patra nevyjímaje.

Zatím však jde skutečně jen útržky ze spisů a sekvence z policejních odposlechů. I ty ovšem naznačují, že ani ligová soutěž, ani domácí pohár a třeba jeho loňské finálové vyvrcholení pod Ještědem nezůstaly ušetřeny praktik, které se šestnáct let po Horníkově aféře v roce 2004 do fotbalu znovu vrátily.

I obálky napěchované bankovkami nepokrytě předávané v těsném sousedství strahovského sídla fotbalu zůstaly, jen hrušky, jablka, kapříky či cinklé zápasy nahradily Berbrovy, resp. Královcovy suché záchody, dálnice končící za Humpolcem, Asiaté z Moravy, slova vděčnosti pro sudího Ardeleana.

Roman Berbr rezignoval na všechny funkce. Končí i šéf rozhodčích Jozef Chovanec

Sport.cz, FAČR

Tentokrát však přibyly i defraudované finance, přičemž v případě Plzeňského krajského fotbalového svazu se mělo podle detektivů jednat o částku přesahující 800 tisíc korun, stejně jako čachry kolem dezinfekce fotbalových kabin prováděné firmou bývalého fotbalisty Bohemians a Jablonce Jiřího Tymicha, kde se jednalo o sumu více než desetinásobnou.

A hlavně - nešlo a nejde pouze o počiny a skutky manažerů a fotbalových ředitelů ze Žižkova, Slovácka či Liberce nebo Letné jednajících pro spásu či vyšší mety jejich klubů, jako v Horníkově aféře, ale o dění vycházející z kanceláře strahovského místopředsedy a jím také údajně posvěcené.

I proto mluví detektivové o zločinecké skupině organizované právě Berbrem, byť ze spisů zatím nevyplynulo, zda jejich obvinění míří jen do kanceláře někdejšího asociačního místopředsedy, nebo i dalších strahovských či jiných prostor. Zvlášť, když se ve spisech objevují i záznamy o nelegálních sázkách na výsledky zápasů, jejich průběžné i konečné skóre, střelce gólů etc. vesměs ve prospěch balkánských a asijských sázkařských mafií.

Domovní prohlídka u Romana Berbra

Patrik Biskup, Právo

Oba hlavní aktéři celé kauzy Berbr s Rogozem podobná obvinění po zadržení popřeli a trvali na svém i poté, co na ně soud uvalil tříměsíční vazbu.

Klient s obviněním nesouhlasí, nedopustil se žádného trestného jednání," uvedl tehdy Berbrův právní zástupce Filip Seifert

Rogozův právní zástupce Oldřich Chudoba 18. října při odchodu z Justičního paláce na pražských Míčánkách mluvil o svém klientovi ve stejném duchu.

„Při zadržení u něho došlo k zhoršení zdravotního stavu, takže nebyl v pozici, kdy by se mohl řádně hájit. Odmítl ale, že by byl součástí zločinecké skupiny, jak je jednání kvalifikováno a uvedl, že vypovídat bude a prokáže to."

Jeden z obviněných ve fotbalové kauze putuje z justičního paláce do vazební věznice.

Sport.cz

Co se dělo a nakolik své tvrzení během bezmála tří měsíců v pankrácké vazební věznici Rogoz prokázal, je zatím zahaleno tajemstvím, což platí ve stejné míře i o Berbrovi.

„Vzhledem k probíhajícímu vyšetřování k tomu nemohu více sdělovat", řekl Rogozův advokát Právu a sport.cz poté, co byl jeho klient s ohledem na špatný zdravotní, a hlavně psychický stav propuštěn v pondělí z Pankráce o pár dnů dříve, než se naplnila stanovená vazební lhůta.

O osmačtyřicet hodin později nepromluvil při odchodu z vazební věznice Berbr vůbec. Jeho advokát rovněž ne.

Otázkou zahalenou dohady zůstává i to, nakolik s detektivy spolupracovali a co všechno vypověděli Grimm a Káník, kteří skončili 18. října ve vazbě společně s oběma hlavními aktéry celé kauzy.

Zařízení na Pankráci opustil Roman Berbr spěšně, s novináři na místě nepromluvil.

Milan Malíček, Právo

Na rozdíl od Berbra a Rogoze se totiž dostali na svobodu už po necelém měsíci.

Rozhodčí Grimm proto, že rozhodl s policií spolupracovat a vypovídat, Káník po zaplacení kauce v blíže neupřesněné výši.

„Státní zástupkyně přijala peněžitou záruku tohoto obviněného, částku říkat nebudeme. Odpadl u něj důvod koluzní vazby (ovlivňování svědků) a u dalšího vazebního důvodu, kterým bylo možné pokračování v trestné činnosti, byl tento tedy nahrazen peněžitou zárukou," uvedla v polovině listopadu pro Právo a sport.cz šéfka pražských vrchních žalobců Lenka Bradáčová.

Čtvrt roku po propuknutí fotbalové aféry jsou na svobodě už všichni její aktéři, policejní vyšetřování a výslechy svědků však budou dál pokračují.

I na pražském Strahově se interně šetří, jaké dědictví po sobě bývalý místopředseda zanechal a jaké případy a kauzy s ním související se případně ještě mohou objevit na světle světa.

„Přihlásili jsme se ke kauze jako strana poškozená. Pokud nám bude vyhověno, vyplyne z toho právo nahlédnout do vyšetřovacích spisů, čímž získáme oficiální informace, které dostanou i příslušné komise, aby mohly relevantně rozhodnout o dalším postupu," opakovaně uvedl předseda Fotbalové asociace Martin Malík při čtvrtečním oficiálním představení portugalského šéfa komise rozhodčích FAČR Vítora Manuela Mela Pereiry.

Už v následujícím týdnu by měla jednat etické komise vedená Janem Paulym, otcem současného generálního sekretáře fotbalové asociace, stejně jako komise rozhodčích, podle níž se žádný z rozhodčích figurující v policejních odposleších či vyšetřovacích na nově vznikající listině sudích prvoligové jaro neobjeví.

Do 17. května by pak měl proběhnout forenzní audit na jednotlivých krajských fotbalových svazech, především pak na Plzeňském, který předseda asociace Malík avizoval hned poté, co byla na jeho místopředsedu Romana Berbra uvalena vazba a on rezignoval na všechny fotbalové funkce.

Zatímco soudní vyšetřování, o vynesení rozsudku nemluvě, představuje běh na dlouhou trať, o čemž ví své bývalý předseda Fotbalové asociace ČR Miroslav Pelta viněný od roku 2017 z údajného lobbingu při rozdělování státních dotací i třeba z podplácení nebo navedení ke zneužití pravomoci, interní šetření na Strahově by mělo být promptnější a rychlejší.

Roman Berbr po propuštění z pankrácké vazební věznice.

Milan Malíček, Právo

„Není nic neobvyklého, že se soudní jednání vleče, tak je to všude ve světě. Fotbalová asociace však provádí své interní šetření a má své orgány, které vyřeší případ dřív než justice," věří Portugalec Pereira, že po čtvrt roce se podaří českému fotbalu rozplést a ozřejmit alespoň některé z dalších dílů skandálu v mnohém podobném tomu, s nímž se vypořádával už při předchozím působení v Řecku či Brazílii.

Konečný verdikt pochopitelně vynese až soud. Při jeho jednání by měl být po dosud známých fragmentech z vyšetřovacích spisů, sekvencích z policejních odposlechů a náznaků či indicií, jež se dostaly na veřejnost, obraz celé tzv. Berbovy aféry kompletní.

Její dopad na český fotbal rovněž.

Pak už bude záležet na soudu, jaké resumé vynese. Pokud by se mu totiž podařilo prokázat, že šlo o činnost zločinecké skupiny, v jejímž čele Roman Berbr stál, hrozí bývalému místopředsedovi FAČR až šest let vězení.

A následně bude i na vedení fotbalu, aby konalo, pokud soudní jednaní vyjeví věci, na něž interní šetření na Strahově nepřišlo, nebo k nimž se na rozdíl od detektivů z Národní centry proti organizovanému zločinu nedostalo.