Hororové zranění, fotbalista se kolenem napíchl na hřebík

Obránce Bilbao nebude na utkání proti Atlétiku vzpomínat v dobrém. V 76. minutě utkání svedl souboj o balon s útočníkem Nicolasem Ibaňezem. Španěl Bilbao přitom doklouzal až za gólovou čáru, kde byl k jeho smůle reklamní poutač k trávníku připevněn několikacentimetrovými hřeby.

Neštěstí bylo na světě. Ostrý hrot mu rozpáral koleno a obránce domácích se svíjel v bolestech. Rána si podle všeho vyžádala tucet stehů.

„Lékařský tým mu zašil koleno dvanácti stehy, žádné další komplikace nenastaly," napsal klub po utkání na sociální sítě a dodal, že hráč se vrátí na trávník, až se rána zahojí.

„Kéž by stehy byly body, které by nás vynesly do čela ligy," žertoval na sociálních sítích sám Bilbao. „Bylo to ošklivé a bolestivé, ale mohlo to dopadnout hůř," dodal fotbalista.

Zobrazit příspěvek na Instagramu Příspěvek sdílený Sportcz (@sport.cz_ig)

Sledujte Sport.cz také na Instagramu>>>