FAČR stále doufá, že bude možné dohrát sezonu amatérského fotbalu

"Stále v to doufáme. Máme připravený plán, jak soutěže dohrát, ale musí se začít v nejbližších dnech trénovat. Ani amatérské kluby totiž nemohou po takto dlouhé pauze naskočit okamžitě do ostrého režimu," uvedl pro ČTK generální sekretář FAČR Jan Pauly.

Asociace už v minulých dnech vyzvala k restartu tréninků amatérů a dětí. "V tomto směru jsme zajedno s Národní sportovní agenturou v tom, jakým způsobem by mělo jít rozšířit tréninky na fotbalovém hřišti na více než aktuálně nyní možnou jednu jedinou dvojici," poznamenal Pauly.

Vloni na jaře se amatérské soutěže po březnovém přerušení sportovních akcí při úvodní vlně pandemie už nerozeběhly a minulá sezona zůstala nedohraná. Aktuální ročník třetích lig začal v srpnu, ale už do října soutěže znovu stojí. FAČR nedlouho poté neprofesionální fotbal přerušila do konce roku. V současné koronavirové situaci je nejasné, kdy amatéři budou moci znovu hrát soutěže.

"Na začátku března výkonný výbor FAČR předloží členům doporučený postup, jak a kdy soutěže spustit tak, aby bylo možné dodržet regulérnost soutěže. Děláme maximum pro to, aby se soutěže dohrály. Zrušení další sezony by nebylo dobré pro nikoho a to nejen ve fotbale," uvedl Pauly.

Z amatérských lig se podle něj zatím nikdo neodhlásil. "Vzhledem k tomu, že soutěže jsou pouze přerušeny, tak k tomuto kroku kluby zatím nesahají. Určitě ale už i dnes cítíme, že dostat děti z pohodlí domova, na které si zvykly, zpět do aktivního režimu bude nesmírně obtížné. To určitě opět platí ale pro všechny sporty," doplnil Pauly.