Portugalsko - ČR 3:3 Futsalisté v kvalifikaci ME získali s obhájci zlata cenný bod

Češi během úvodní desetiminutovky dvakrát vedli, ale na trefy Michala Seidlera a Matěje Slováčka dokázali bleskově odpovědět Miguel Angelo s Panym Varelou. Ve 28. minutě favorizované Portugalce poslal do vedení Fábio Cecílio, ale brankář Vítor Hugo si chvíli nato vstřelil vlastní gól.

Na evropský šampionát 2022 v Nizozemsku přímo postoupí vítězové osmi skupin a šest nejlepších celků na druhých místech. Dva nejhorší týmy na druhých pozicích čeká baráž.

Trenéra Tomáše Neumanna ale mrzí neproměněné šance v závěru, kdy jeho svěřenci mohli strhnout vítězství na svoji stranu. Od svého týmu bude chtít v odvetě zlepšený výkon.

„Určitě je to pro nás skvělý výsledek. Jsem ale jsem teď trochu smutný, protože jsme měli na víc. Měli jsme v závěru dvě tutovky, které gólman fantasticky zachránil. Řekl bych, že jsme i v celém zápase měli víc šancí, ale nehráli jsme úplně dobře. Přesto se takový výsledek s mistry Evropy určitě cení," hodnotí kouč.

Oodveta bude nejspíš ještě těžší. „Portugalci nás budou mít lépe přečtené a budou se snažit držet víc balon, my se naopak budeme snažit víc hrát v prostředku, protože jsme zase právě tuhle taktiku úplně neplnili. Tam vidím možnosti, jak se dostávat do šancí, párkrát jsme to udělali a dostali se tam. Naši hru musíme do úterka určitě zlepšit," přeje si Neumann.

Kvalifikace o postup na futsalové ME v Lodži (Polsko): 8. skupina: Portugalsko - ČR 3:3 (2:2) Branky: 5. Angelo, 8. Varela, 28. Cecílio - 4. Seidler, 8. Slováček, 32. vlastní Hugo. Sestava ČR: Gerčák (Hůla) - P. Drozd, Slováček, Koudelka, D. Drozd - Baran, Homola, Křivánek, Rešetár, Seidler, Holý, Jošt, Vnuk. Trenér: Neumann.