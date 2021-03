Fotbalové volby pod Hniličkovou kuratelou. I proto dostává Berbrova říše první trhliny

Už to není výhradně Berbrova říše. Ani být nemůže. Někdejší mocný vládce nad českým fotbalem Roman Berbr sám na základě svobodomyslného rozhodnutí své členství ve Fotbalové asociaci ČR před několika týdny ukončil, takže na probíhajících okresních konferencích fotbalových svazů se nyní hraje spíše o to, kolik z jeho věrných a svému Náčelníkovi oddaných zůstane u moci a které državy by mohl bývalý místopředseda FAČR dál počítat mezi své bašty.

Příliš spokojený by asi momentálně nebyl. Anebo být nemůže, protože kdo ví, jak je to s jeho vlivem na fotbalové dění v tuzemsku. Po propuštění z vazby se stáhl do ústranní, se světem nekomunikuje. Členství ve fotbale ukončil, takže ani etická komise Jana Paulyho staršího na něho nedosáhne a nijak ho sankcionovat nemůže, i když i Berbra zařadila mezi jednadvacet aktérů kauzy, jejichž případ míní řešit.

Iluzorní je se ovšem domnívat, že by se struktura, po léta umně budovaná, rozpadla ve chvíli, kdy Náčelník odešel ze scény. Na to se tvořila příliš dlouho a pragmaticky. Hlavně v Čechách, protože Morava Berbrovi až na některé přeběhlíky vzdorovala i v dobách, kdy jeho moc kulminovala a strahovský Fouché měl fotbalově otěže pevně v rukou.

Ondřej Lípa se stal novým předsedou fotbalu na Berounsku. Společně s ním byl do vedení tamního fotbalu zvolen třeba i někdejší gólman Anderlechtu Daniel Zítka.

archiv Ondřeje Lípy

Po prvních jednadvaceti okresních valných hromadách, na nichž se volilo nové vedení, ovšem začal zjišťovat, že už je zdaleka tak silně nesvírá. V Teplicích dostal Rudolf Řepka coby jedna z tváří iniciativy F-evoluce všech 32 hlasů, na Praze západ se stal novým předsedou okresu Jan Rajnoch poté, co se pro něho vyslovilo 33 z 52 delegátů, teď o víkendu byl inaugurován do předsednické funkce na Berounsku Ondřej Lípa. Také jednoznačně, protože na okresní konferenci se pro hnutí Fotbalová evoluce vyslovilo 29 delegátů, zatímco ředitel pro strategii Fotbalové asociace ČR Václav Kudrna získal podporu 16 klubů Berounska.

Marek Pilný nebyl v zápase Příbram - Slavia v nejlepší kondici.

repro O2TV

V Rychnově nad Kněžnou sice těsně, ale přesto uspěl s kandidaturou Luboš Michalec, který měl navrch nad bývalým místopředsedou okresu a předsedou tamní komise rozhodčích Miroslavem Martínkem.

V dalším z okresů na Královéhradecku naopak předsednické křeslo uhájil i na další období Marek Pilný, známý to aktér zábavné scénky, která v roce 2016 obletěla fotbalový svět a na kterou nejde zapomenout. On sice tvrdil, že při ligovému utkání Příbrami se Slavií střídavě vrávoral a padal v roli čtvrtého rozhodčího proto, že byl ráno na odběru krve, přímí svědci si však byli jistí, že šlo o přespřílišnou infuzi alkoholu to Pilného žil.

Bývalý první muž českého fotbalu Miroslav Pelta.

Vlastimil Vacek, Právo

Ostatně, ani tehdejšímu předsedovi FAČR Miroslavu Peltovi hlava nebrala, co se při ligovém mači dělo a co komik Pilný a brankový sudí Jiří Jech močící během zápasu přímo na hřišti vyváděli. „Škoda, že nemáme paragraf na trest smrti, ale jen na doživotí. To znamená ztrátu členství ve FAČR. Ti dva, co byli napití, už pro nás neexistují."

Pletl se, Pilný existuje dál a okres Trutnov má dál na povel.

Samozřejmě je příliš brzy predikovat, jak volby v okresech dopadnou a jak se změní či nezmění fotbalová mapa republiky. Ze sedmdesáti okresů totiž proběhly zatím jen v jednadvaceti.

Z dvanácti českých se v sedmi fotbalové vedení změnilo, na Moravě proběhly volby v devíti okresech, přičemž ke změně došlo ve dvou z nich.

V dalších okresech by se měly volby uskutečnit podle doporučení strahovského vedení nejpozději do 15. dubna, aby na ně mohly navázat krajské valné hromady, pro něž byl jako konečný termín stanoven 10. květen.

Samozřejmě také volební, pochopitelně rovněž sledované Národní sportovní agenturou. Ta se o volby v okresech a krajích zajímá především nejen proto, že důvěryhodnost fotbalu byla v posledních době po aféře Romana Berbra a kauzách, které se dostaly následně na světlo světa, značně zpochybněna.

Registrovala totiž i signály poukazující na nepříliš transparentní a demokratický průběh probíhajících či chystaných voleb v některých regionech, stížnosti na termíny, v jakých byly svolávány v krajích, Středočeském pak konkrétně, či výběr delegátů na ně, což by pro změnu případ Pardubického kraje.

Tam totiž vládne Michal Blaschke stejně pevnou rukou, jako svého času Berbr na Strahově, přičemž i jeho praktiky se těm Náčelníkovým v mnohém podobají. Výběr delegátů pro valnou hromadu z klubů jemu spřízněných je jednou z indicií.

Šéf Národní spoprtovní agentury Milan Hnilička.

Petr Hloušek, Právo

Proto také poslala Hniličkova Národní sportovní agentura na Strahov žádost o podstoupení všech dokumentů souvisejících se svoláním a průběhem valných hromad.

Proto zaznělo i varování, že finance z dotačního programu Organizace sportu mohou být fotbalu kráceny až o pětadvacet procent, pokud by došlo v průběhu okresních a krajských voleb k porušení demokratických zásad.

„Pokud by v průběhu voleb do regionálních fotbalových orgánů nebyly dodrženy konkrétní předepsané podmínky, může být Fotbalové asociaci ČR dodatečně odebráno až pětadvacet procent dotace," potvrdil pro Seznam mluvčí Národní sportovní agentury Jakub Večerka, že by fotbalová asociace mohla přijít o částku převyšující sto milionů korun.

I proto apel ze Strahova adresovaný do okresů a krajů o dodržení maximální transparentnost při volbách i třeba přítomnost notáře, aby jejich průběh a výsledky nemohly být napadnutelné.