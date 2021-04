Dobře mu tak! Fotbalistovi ruply nervy a napálil míč přímo do hlavy protihráče

K incidentu došlo během prvního poločasu utkání třetí fotbalové ligy mezi Kamazem a Čeljabinskem. Ilja Salnikov se chystal vhodit balon do hry, ale do cesty se mu provokativně postavil jeden z protihráčů tak, že rozehrávku znemožnil.

Místo toho, aby čeljabinský hráč počkal, až celou situaci vyřeší rozhodčí a soupeř odstoupí do patřčné vzdálenosti, vzal si vše na triko sám. Míč napálil přímo do hlavy provokatéra. Nejspíš čekal, že je sudí pokárá, možná mu i udělí žlutou kartu. To se ale přepočítal a náramně se divil. Sudí vytáhl rovnou červenou kartu a Salnikov se pakoval do kabin.

Video zachycující celý incident se okamžitě stalo virálním hitem a vidělo ho více jak 5 a půl milionu fanoušků. „Zasloužil si to. Tohle se může stát fakt jen v Rusku," baví se nad situací. Zápas nakonec skončil vítězstvím Kamazu 3:1.