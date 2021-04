Šéf UEFA Čeferin o Super lize: Všichni děláme chyby, vzpamatujte se!

Založení Super ligy v pondělí oznámily velkokluby z Anglie, Itálie a Španělska a od začátku za to čelí v Evropě ostré kritice. Čeferin už v pondělí pohrozil účastníkům tvrdými tresty včetně vyloučení z domácích soutěží a hráčům zákazem reprezentace.

Dnes na kongresu vystoupil se vzkazem majitelům šesti anglických klubů - Manchesteru United, Liverpoolu, Manchesteru City, Chelsea, Arsenalu a Tottenhamu. "Pánové, udělali jste velkou chybu, ale ještě není pozdě změnit názor," citovala třiapadesátiletého Slovince agentura SID.

"Všichni děláme chyby. Vzpamatujte se. Když vy v sobě lásku k fotbalu nemáte, tak to udělejte pro všechny ty, co dřou do úmoru, aby si mohli koupit lístek a jít na zápas fandit. Udělejte to z respektu k fanouškům v Anglii, domově fotbalu," prohlásil Čeferin. Kromě šestice z Premier League jsou dalšími účastníky superligy Juventus Turín, Real Madrid, Barcelona, Atlético Madrid, AC Milán a Inter Milán.

Zajímají je plné bankovní účty

"Tyhle kluby nezajímají trofeje, ale plné bankovní účty. Solidaritu vyměnili za sobectví, peníze jsou pro ně víc než úspěch a dividendy víc než vášeň. Nemají ani trochu respektu k historii a tradici," uvedl Čeferin.

"Lidé musí vědět, že nic není nemožné. Že každý může snít o tom, že si zahraje na nejvyšší úrovni. Tuhle víru musíme udržovat. Fotbal je dynamický a nevypočitatelný a to jej dělá tak krásný. Uzavřená elitní liga by tohle všechno zničila," řekl.

"Nakonec ne všechny velkokluby dneška byly vždy velkokluby a nikde nemají jistotu, že jimi budou i v budoucnosti. Kde byl Manchester United před příchodem Alexe Fergusona? Všichni to víme. A kde byl Juventus před patnácti lety? V druhé lize," dodal slovinský právník.

"Kdyby si kluby, které ovládaly evropský fotbal před 30, 40 lety založily superligu, jak by vypadala? Nottingham Forest, Aston Villa, Hamburk, Steaua Bukurešť, Porto, PSV Eindhoven, Crvena zvezda Bělehrad. To byla tehdejší elita," připomněl Čeferin.

"Ale fotbal se neustále mění a někteří tomu nerozumí, protože vidí pouze změny na bankovních účtech. Takže kluby, které si myslí, že jsou velké a nedotknutelné, by si měly vzpomenout, odkud vzešly," uvedl předseda UEFA.

Čeferin je také přesvědčený, že nový formát Ligy mistrů, ve které se má od roku 2024 představit 36 účastníků, je krok správným směrem. "To je fotbal budoucnosti. My jsme si místo sobectví zvolili solidaritu. Teď budeme s národními svazy spolupracovat víc než kdy před tím. Tuhle krizi překonáme a fotbal z ní vyjde silnější," prohlásil Čeferin.