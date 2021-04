Deset! Český záložník v Maďarsku pálí. Klub sní o titulu, říká opora Puskáse

„Osobně jsem se sezonou spokojený. Oproti minulé jde o značný posun. Čekal jsem dlouho na vstřelení prvního gólu. Doufám, že jsem to jím odšpuntoval, a budu takhle produktivní dál," věří Plšek. V lize se trefil sedmkrát, tři branky přidal v Maďarském poháru.

V týmu má silnou pozici. Slovenský trenér Zsolt Hornyák, který vedl v minulosti Liberec, mu svěřil zahrávání standardních situací včetně pokutových kopů. „Pozici jsem si ale musel samozřejmě vydobýt. Nemohl jsem přijít, vzít si v prvním zápase míč a kopat všechny standardky. Na ně je tady Chorvat Kněževič. V klubu působí tři roky, každou sezonu dá minimálně deset gólů. Na začátku sezony měl covid, penalty jsem místo něj vzal já. Když se vrátil, domluvili jsme se, že se budeme střídat. Potřebujeme mít tedy co nejvíc penalt," směje se 27letý záložník.

Záložník Puskás Akadémie Jakub Plšek.

Dvě kola před koncem maďarské nejvyšší soutěže drží Puskás druhé místo, na třetí Fehérvár má pětibodový náskok. Hřeje ho však jistota kvalifikace o Evropskou ligu. „Klub je ambiciózní, také proto jsem sem přišel. Mistrem je teď Ferencvároš, do budoucna by ale chtěl Puskás ligu vyhrát. Myslím, že k tomu ještě vede dlouhá cesta. Ale je dobře nakročeno. V mojí první sezoně jsme byli třetí, teď zřejmě skončíme druzí. Kdyby byl příští rok titul, nemělo by to chybu," podotýká Plšek.

V létě měl však se spoluhráči do pohody daleko. Těsně před vstupem do předkol Evropské ligy mělo třináct hráčů pozitivní test na koronavirus. „Do Hammarby jsme letěli prakticky na výlet, znal jsem v letadle snad jen tři kluky. V úvodu ligy jsme měli karanténu, pak na nás dolehla deka, sedm zápasů v řadě jsme prohráli. Ale naštěstí jsme se ze všeho vyhrabali," vzpomíná Plšek, který si pochvaluje pohádkové zázemí klubu z vesničky pár kilometrů od Budapešti.

„Jsem v Akadémii rok a půl. Pokaždé když z Budapešti, kde bydlím, přijíždím do tréninkového centra, říkám si, že tohle snad není možné. Nádhera," rozplývá se bývalý záložník olomoucké Sigmy.

Jakub Plšek s manželkou Glorií v Budapešti.

Jediné, co ho mrzí, je, že mu před pár měsíci odešel parťák David Vaněček. Někdejší útočník Teplic v zimě přestoupil do Diósgyöru. „Hrál už dvakrát proti nám, byl neskutečně namotivovaný. První zápas jsme nad Diósgyörem vyhráli, teď on vyhrál u nás. Jsme si tedy fifty fifty. Když vám odejde kamarád, není to příjemné. Máme ale výhodu, že v Puskási je skvělá parta, táhneme za jeden provaz," dodává Plšek.