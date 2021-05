Boj o střední Čechy! Jsem prý nějaký futsalový kouč. Já ale hrál patnáct let za Spartu, říká Neumann

Jste překvapený, že Miroslav Liba nekandiduje?

Jestli se proti mně postaví Liba osobně nebo za zády někoho jiného, což je nynější případ, nad tím jsem nijak zvlášť nepřemýšlel. Soustředil jsem se spíš na sebe.

Boj o Středočeský kraj je veledůležitý, je totiž největší. Léta mu vládnou lidé blízcí Romanu Berbrovi. Bude těžké uspět?

Bude. Josef Novák je velký soupeř, dlouhodobý funkcionář. Ale pořád člověk, který si nese na zádech Libův erb. Stojí i za tím špatným, co se ve středních Čechách dělo. Všechno je ale o lidech. Pokud jsou spokojení, jak se tam fotbal dělal dodnes, hodí hlas kandidátovi za Mirka Libu. Ti, co si myslí, že to dokážu dělat jinak a líp, podpoří mě. Podporu klubů cítím. Nicméně dokud svým jménem nehodí moji kandidátku do urny, není podpora podstatná. Každopádně očekávám vyrovnaný boj. Volby na okresech v kraji dopadly nerozhodně. Uspělo šest kandidátů F-evoluce a šest zastánců starých pořádků.

Proč byste měl vyhrát právě vy?

Nejsem spojený s tím, co se ve středních Čechách dělo. Mám na to svůj pohled. Nejsem spojovaný s Romanem Bebrem, s věcmi, co se tam děly.

Druhá strana ale argumentuje, že jste člověk, který působil dlouhá léta ve futsalu.

Ano, že jsem jen nějaký futsalový kouč. Ale já jsem hrál od žáků patnáct let za Spartu. Po revoluci jsem vybudoval z ničeho poměrně velkou funkční firmu na distribuci hraček, kterou jsem před pěti lety prodal.

Slyší na to ale kluby?

Doufám, že ano. Připravil jsem program, postavený na pěti pilířích. Za ním si stojí, chtěl bych ho naplnit.

Jedním z pilířů je důraz na mládež. O ní ale mluví všichni kandidáti. Jak daleko je od balastu k reálné myšlence?

Nejdu do voleb sám, nýbrž se silným týmem. Zrovna na mládež mám nejlepšího člověka v republice, Tondu Baráka. Chtěl bych si udělat analýzu, jak se v kraji s mládeží pracuje, jaká je koncepce. Na základě analýzy budu chtít postavit novou koncepci rozvoje mládeže.

Dalším bodem vašeho programu je budování sportovní infrastruktury. V době covidové je však těžké něco predikovat, sehnat finance. Stanovil jste si nějaký časový horizont?

Čtyři roky. Není to ale zase tak těžké, peníze v tuto chvíli jsou. Chtěl bych si nejdřív vytipovat místa v jednotlivých obcích, kde by bylo možné hřiště postavit. Jestli pozemky vlastní obec nebo klub. Na základě toho bych chtěl postavit projekty, a ty pak přednést na Národní sportovní agentuře nebo přímo na vládě.

Hodláte se věnovat náboru nových rozhodčích. Věříte, že příliv nových arbitrů může pomoct rozstřelit zaběhnutý systém?

Určitě věřím. Sudí žili v systému, který byl nějak nastavený, proč se nepokusit ho změnit. Systém výchovy mladých sudích skvěle fungují v zahraničích, líbí se mi například švýcarský nebo rakouský. Zápasy přípravek pískají už čtrnáctiletí, patnáctiletí kluci. Sedmnáctiletí pak starší žáky. Mají mentora, zkušeného rozhodčího, která je vede až k prvnímu zápasu dospělých.

Pokud ve volbách uspějete, bude to velký krok pro úspěch na valné hromadě FAČR?

Je to možné, střední Čechy jsou největším krajem. Případný úspěch dá i velký podnět k úspěchu na samotné FAČR.