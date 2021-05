Podnikatel a trenér Václav Salač kandiduje na místopředsedu za Moravu: Chci vrátit fotbalu důvěryhodnost

Jaké máte zkušenosti s fotbalem, a proč jste se rozhodl kandidovat na místopředsedu?

Jsem přesvědčený, že český a moravský fotbal potřebuje konečně změnu a schopné a zkušené manažery v jeho čele. Kromě toho, že jsem byl od října vyzýván kolegy trenéry mládeže z celé Moravy, fotbalovými funkcionáři nebo bývalými reprezentanty, tak tím hlavním důvodem je, že chci změnit fotbal a vrátit lidem důvěru v něj. Vydal jsem se do boje za obyčejné kluky a holky, za všechny, kdo fotbal milují a chtějí ho dělat poctivě a s láskou. Pořád je fotbal naší milovanou hrou a nesmíme si ho nechat brát. Jako otec vím, že děti k životu nutně potřebují fér prostředí. V rodině jim ho vytváříme a spoluvytvářet bych ho chtěl i v prostředí českého a moravského fotbalu. Osobně se fotbalu věnuji u nás v Heršpicích jako předseda klubu, šéftrenér mládeže a hráč na okresní úrovni. Za mne je důležité, aby noví představitelé FAČR znali také z vlastní zkušenosti, jak se dělá fotbal odspodu.

Nejvyšší funkci jste nezvažoval?

Rozhodně ne. Chci zastupovat Moravu a hájit zájmy i těch nejmenších klubů, kterých si za čtyři roky na Strahově nevšímali.

Na funkci předsedy kandidují Petr Fousek, Karel Poborský a Vladimír Šmicer. Umíte se představit spolupráci s některým z nich?

S každým, kdo chce očistit fotbal, udělat pořádek na Strahově a zbavit se některých lidí, kteří tam fungují, či spíše nefungují ve prospěch fotbalu, a budou pracovat pro vrácení jeho důvěry ze strany fanoušků i partnerů. A také budou mít zájem a udělají konkrétní kroky směrem dolů, k nejmenším klubům, k dětem a mládeži, které jsou podhoubím hry, kterou máme rádi, a nesoustředí se jen na vrcholový a výkonnostní fotbal do určité úrovně, včetně mládeže.

Máte konkrétní program, jak zefektivnit fungování FAČR, včetně schopného managementu?

Svůj program jsem představil již v únoru a každý ho najde na mém webu vaclavsalac.cz. Co se týče fungování FAČR, souhlasím, že to je aktuální téma. Celá instituce potřebuje zeštíhlit, zefektivnit, musíme odstranit zdvojené či ztrojené placené funkce. Co je ale důležité, proč to celé děláme. Potřebujeme přesunout finanční prostředky z kanceláří na hřiště. Chci, aby více finančních prostředků mířilo do krajů a okresů na rozvoj lokální infrastruktury, podporu trenérů mládeže a podporu systémových mládežnických aktivit, včetně rozvoje dívčího fotbalu.

Kdo by měli být strategičtí partneři které hodláte přivést?

V rámci svého podnikání jsem průběžně v kontaktu s partnery z řad bank, mobilních operátorů, sázkových společností, automobilek, nemovitostních fondů nebo energetických společností. Ti všichni mi deklarují zájem český a moravský fotbal finančně podpořit, pokud ve vedení FAČR budou důvěryhodní a spolehliví lidé. Nechtějí své jméno spojovat se stávající strukturou na Strahově. A také nesmíme zapomínat na sponzory, kteří již ve fotbale byli. I s nimi jsem průběžně v kontaktu, jsou připraveni se do fotbalu vrátit, pokud dojde k zásadním změnám ve vedení FAČR.

V čem by se měl zlepšit rozvoj mládeže a talentů, včetně výchovy trenérů?

Musí zaznít, že i ty největší fotbalové hvězdy začínaly u nás, na okresech a v malých klubech, a tam se chci v rámci podpory mládeže orientovat nejvíce. Zajistím více finančních prostředků do budování fotbalové infrastruktury a do podpory systémových náborů mládeže v obcích a městech. Připravím propracovanější program pro talentovanou mládež, pomohu klubům a okresům nastartovat ve všech regionech systémové náborové programy ve školách a školkách. S tím souvisí také „výchova" trenérů. Zlepším systém vzdělávání trenérů tak, aby neprobíhalo jen jednou za dva nebo tři roky. Trenéři budou mít také možnost více praktických školení, ukázkových tréninků u ligových klubů a zahraničních stáží.

Můžete přiblížit, co je předmětem vaší činnosti?

Předně chci říct, že funkci místopředsedy FAČR za Moravu beru naprosto zodpovědně a počítám s tím, že se jí budu věnovat na plný úvazek. Profesně mám za sebou více jak patnáct let na různých řídících pozicích v oborech financí, energetiky, nemovitostí a e-commerce a už nyní se vlastně z většiny času věnuji fotbalu a činnosti svých firem a další podnikatelské aktivity jsem z velké části svěřil svým kolegům.