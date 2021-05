Podle Cantony by fanoušci měli mít vlastnický podíl v klubech

Bývalý slavný útočník Manchesteru United Eric Cantona je přesvědčen, že fanoušci by měli mít vlastnický podíl v klubech. Někdejší francouzský fotbalista to prohlásil v rozhovoru pro BBC.

"Fanoušci musí mít respekt. Možná by teď dokonce měli mít i volební právo, protože fotbal musí být víc demokratický," uvedl Cantona v reakci na nedávný neúspěšný pokus o založení superligy.

Uzavřenou soutěž kromě United chtělo vytvořit dalších jedenáct evropských velkoklubů, ale po obrovské vlně nevole a hrozbě trestů od UEFA a FIFA projekt rychle zkrachoval.

Cantona, který s United získal čtyři tituly, je proto přesvědčený, že majitelé United by měli fanouškům přenechat podíl v klubu. "Měli by jim dát tak padesát procent akcií. Fanoušci by měli mít větší moc," uvedl.

"Je neuvěřitelné, že o superlize mluvili tolik let a nikdo z nich nečekal takovou reakci lidí," přidal. "To měli udělat na prvním místě - zeptat se fanoušků, co si o tom myslí. Ale neudělali to," konstatoval.

"Přitom fanoušci jsou to nejdůležitější a spíš by měli majitelé platit jim, že chodí na fotbal a dělají atmosféru. Zeptejte se hráčů, jestli chtějí hrát na prázdném, nebo plném stadionu. Fanoušci jim dávají energii, adrenalin," prohlásil Cantona.