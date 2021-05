Neymar u nás skončil kvůli nevysvětlenému sexuálnímu incidentu, tvrdí Nike

Incident se prý odehrál v roce 2016, zaměstnankyně ho zástupcům firmy ohlásila o dva roky později. Největší světový výrobce sportovního oblečení uvedl, že považuje obvinění za "důvěryhodné", ale nezávislé vyšetřování ho neprokázalo.

"Žádná konkrétní fakta, která by nám umožnila hovořit o této záležitosti věcně, se neobjevila. Bylo by nevhodné, aby Nike přišla s obviněním, aniž by byla schopna to doložit," uvedla firma v prohlášení.

Útočník Paris St. Germain označil obvinění za nepodložené a je připraven se bránit. "Je to velmi zvláštní, že případ, který se měl stát v roce 2016, vyšel najevo až v tuto chvíli," uvedla podle agentury Reuters mluvčí devětadvacetiletého Neymara, který měl s Nike smlouvu 15 let.

Předloni nejdražšího fotbalistu historie obvinila ze znásilnění v pařížském hotelu brazilská modelka. Vyšetřování bylo pro nedostatek důkazů zastaveno.