Kde chtějí kandidáti na fotbalového předsedu hledat finance pro navýšení rozpočtu?

Hodně aktuálním tématem se zabývali kandidáti v souvislosti s českou fotbalovou reprezentací, která bude na nadcházející zápasy mistrovství Evropy cestovat z Česka, protože UEFA nedokázala pro účastníky vyjednat výjimku ohledně přísných covidových pravidel. Pokud by totiž byl pozitivně testovaný na covid-19 byť jediný člen výpravy, putovala by do karantény celá.

„V mých očích je tohle nepřípustné. Od UEFA to není fér. Oznámit pouhé tři týdny před startem, že výjimka nedopadla, je špatné. UEFA měla být jednoznačně při jednáních důraznější," zlobil se Karel Poborský, který je pamětníkem stříbrného mistrovství Evropy v Anglii 1996 i bronzového účinkování v Portugalsku 2004.

„Hlavní nevýhodu vidím v tom cestování. Kdyby reprezentace mohla setrvat v dějišti zápasů, měla by vše jednoduší logisticky. Ale tým by se měl pokusit udělat z nevýhody výhodu v podobě přípravy v domácích podmínkách," přemítal Petr Fousek.

Superdebata: Petr Fousek a Karel Poborský o generálním sekretáři FAČR

O2 TV Sport

Oba kandidáti se shodli, že reprezentace by se v budoucnosti měla posunout v žebříčku FIFA mnohem výše ze současné čtyřicáté příčky. „Abychom takový cíl mohli naplnit, je zásadní se otevřít digitalizaci fotbalu. I proto jsem nesmírně rád, že reprezentace odletěla na soustředění do Jižního Tyrolska s GPS vestami pro všechny hráče. A od příští sezony budou vesty i v akademiích. Získáme spoustu užitečných dat," vyzdvihoval Poborský.

Fousek připomínal, že reprezentace v éře trenéra Karla Brücknera byla i na druhé příčce rankingu FIFA. „Ale mnohem důležitější je probojovat se pravidelně na finálové turnaje mistrovství Evropy i mistrovství světa, což je spojené s prestiží a finančním příjmem pro svaz," dumal Fousek.

Právě finance jsou velice žhavým tématem, který bude muset budoucí předseda řešit. I s ohledem na propad příjmů způsobený výpadkem z ticketingu národního mužstva v období pandemie koronaviru. Aktuálně nejvyšší příjem plyne z UEFA (813 milionů korun), druhá nejvyšší položka v příjmu připadá na Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy, který do poklady FAČR posílá 493 milionů. „Jednoznačně chci zajistit, aby jednotlivé segmenty v rozpočtu z hlediska financování neklesly, spíše narostly. Rezervy vidím v příjmech od komerčních subjektů a MŠMT," vysvětloval Fousek.

„Cílem by mělo být spojení s Českou unií sportu a Národní sportovní agenturou, aby výhledově došlo ke vzniku ministerstva sportu. Z hlediska dotací na jednoho člena je fotbal na šestém místě mezi sporty. Je velkou otázkou, proč tomu tak je. Zde vidím skutečně velkou rezervu. A samozřejmě v otázce generálního partnera a dalších sponzorů. Fotbal prostě musí vystoupit ze stínu, aby byl důvěryhodný," přesvědčoval Poborský. „Vytvoření ministerstva sportu by byl rozhodně velmi dobrý krok. Co se týče partnerů, fotbal utrpěl určitými skandály, což se promítá do bonity. Je třeba se zaměřit na hledání velkých partnerů, ale bez návratu důvěry ve fotbal to nepůjde," přitakal Fousek.

Oba kandidáti se hodlají zaměřit i na amatérskou sekci fotbalového hnutí. „Musíme odvrátit pokles, který hrozí v souvislosti s pandemií koronaviru. Vždyť amatérské soutěže byly dvakrát předčasně ukončeny. Spousta hráčů zvažuje, že se nebude k fotbalu vracet, čemuž musíme zamezit. A následně pracovat na navýšení počtu členů," zdůraznil Fousek.

„Musíme tlačit na ministerstvo školství mládeže a sportu, aby tělocvik dostal ve školách větší prostor. Za stávající konstelace totiž děti vlastně narazí zásadně na sport až na druhém stupni základní školy, pokud je dříve nepřivedou rodiče či prarodiče," přemítal Poborský o možnosti, jak navýšit základnu.