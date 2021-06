ONLINE: Poborský, nebo Fousek? Fotbal volí nové vedení

Jak volební valná hromada FAČR v Nymburce probíhá a jak volby nakonec dopadnou, průběžně sledujeme.

10:07 - Sál už je zaplněný delegáty i hosty, ale začátek valné hromady má zatím zpoždění.

9:30 - V Nymburce je už přítomna převážná většna delegátů valné hromady. Před chvílí se u prezence objevil šéf fotbalové Slavie Jaroslav Tvrdík.

Právě zmíněných 199 delegátů s hlasovacím právem se sjíždí do Nymburka, kde dnes v 10 hodin třiadvacátá Valná hromada Fotbalové asociace ČR začíná. Reprezentují a zastupují přes 320 tisíc členů, které asociace sdružuje, aby rozhodli nejen o novém předsedovi, ale i vedení tuzemského fotbalu. O místopředsedovi za Čechy a Moravu, o jedenácti členech výkonného výboru, ale také o složení komisí.

Sál ve sportovním centru v Nymburce, kde bude zvoleno nové vedení českého fotbalu.

FAČR/Jan Tauber

Po neslavném konci místopředsedy asociace Romana Berbra, který byl loni na podzim zatčen a posléze obviněn společně s dvaceti dalšími fotbalovými funkcionáři, rozhodčími a delegáty z korupce a ovlivňování výsledků druhé a třetí ligy, dovedl FAČR k volební valné hromadě Martin Malík a strahovská generalita, mezi níž už ovšem nezasedal ani Berbr, ani jeho manželka Dagmar Damková.

Berbr označovaný po léta za nejmocnějšího muže českého fotbalu abdikoval, vzdal se všech funkcí a poté vystoupil i z řad fotbalové asociace, jeho partnerka vzápětí rezignovala na členství ve výkonném výboru a vzdala se i předsednického křesla v Řídící komisi pro Čechy.

Malík původně plánoval, že bude předsednickou funkci obhajovat, nakonec se však úmyslu vzdal a ohlásil kandidaturu na funkci místopředsedy pro Čechy. Ani pro ni však nejspíš nenalezl dostatečnou podporu, takže se očekává, že se ještě před nymburskými volbami záměru vzdá.

Protikandidatura Vladimíra Šmicra, který na prvotní záměr kandidovat na předsednickou funkci rovněž rezignoval a zaměřil se na získání vlády nad českou komorou, a Jana Richtra, předsedy okresního fotbalového svazu v Chomutově a volebního manažera ANO, představuje přílišnou sílu, než aby jí byl Malík schopen čelit, o dalších zájemcích o tuto funkci nemluvě. Ostatně, třeba majitel Viktorie Plzeň Adolf Šádek si to už s předstihem spočetl a kandidaturu stáhl.

V české komoře hlasuje celkem 128 delegátů.

Na Moravě je situace ještě nepřehlednější. Společně s končícím místopředsedou Zdeňkem Zlámalem se na boj o vůdce fotbalové Moravy chystá zástup jeho vyzývatelů. Kupříkladu primátor Prostějova František Jura, právník Jiří Šidliák, který léta pracoval v odvolací komisi FAČR. Rezignoval v roce 2018 poté, co došlo ke změně stanov, podle jeho mínění velice nešťastné a znevýhodňující moravskou komoru. Zájem o funkci místopředsedy má i Václav Salač, podnikatel a předseda fotbalových Heršpic hrajících III. třídu.

V moravské komoře hlasuje celkem 71 delegátů.

Největší zájem je ovšem soustředěn na volbu nového předsedy. Rozhodne se mezi fotbalovým internacionálem Karlem Poborským, který momentálně pracuje na Strahově jako ředitel oddělení talentované mládeže, a letitým funkcionářem Petrem Fouskem, který v minulosti pracoval jako generální sekretář FAČR a posléze i jak poradce expředsedy Miroslava Pelty. V posledních třech letech působil v Řecku ve službách UEFA a FIFA.

Původně se o pozici předsedy ucházel ještě další reprezentant Vladimír Šmicer, jenž ale kandidaturu 20. května stáhl a jménem F-evoluce usilující o změny v českém fotbale podpořil Fouska.

Ke zvolení předsedou už v prvním kole je zapotřebí získat nadpoloviční většinu hlasů v české i moravské komoře. Tato varianta je ovšem málo pravděpodobná. Podle posledních prognóz by měl mít Poborský převahu v české komoře, zatímco Fousek v komoře moravské. Ve druhém kole voleb pak postačí jednomu z kandidátů ke zvolení nadpoloviční většina všech hlasů. Pokud by bylo přítomno 199 delegátů, znamenalo by to, že 100 hlasů by k vítězství a předsednické inauguraci postačilo.