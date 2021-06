Až za pár let se ukáže, zda jde opravdu o úspěch, glosuje volby Šmicer, který šel proti zdi

Přitom už dopředu mohl Šmicer tušit, jak jeho kandidatura na místopředsedu nové strahovské vlády dopadne. "Velké" volby a počty hlasů odevzdané uchazečům o předsednické křeslo jasně ukazovaly, jak jsou v české komoře rozdané karty.

Pro Karla Poborského v ní hlasovalo 71 delegátů, se stejným počtem hlasů mohl počítat i Jan Richter. A také že je dostal, protože fronta v české komoře byla jasně strukturovaná a vyhraněná.

„Věděli jsme, že česká komora je nakloněná spíše Karlovi. Volila zodpovědně, jak se ostatně připravovala. Nabízela se možnost, abych i z kandidatury na místopředsedu odstoupil a kandidoval do výkonného výboru za krajské a okresní fotbalové svazy, ale tak daleko už jsem ustupovat nechtěl. Od loňského října jsem se dost angažoval, objížděl jsem okresy a kraje, mluvil se spoustou lidí, měl jsem své myšlenky a vize. A také jsem si myslel, že jméno Šmicer pro veřejnost, partnery a sponzory fotbalu i fotbalové prostředí něco znamená. Ale delegáti usoudili a rozhodli, že jméno Richter je známější než moje, což musím respektovat," glosoval resumé nymburských voleb vítěz Ligy mistrů a jeden z vicemistrů Evropy v šestadevadesátém roce Vladimír Šmicer.

„Jsem z toho zklamaný. Jen se ukázalo, že náš fotbal ještě není na změny připravený a že má velké rezervy, aby se dostal tam, kde ho chci vidět. Bude to ještě dlouhá a trnitá cesta, ale teď je podstatné, že fotbal dostal alespoň šanci, vydat se novým směrem. Zvolením Petra Fouska do funkce předsedy i některých lidí do výkonného výboru, v nichž by měl mít Petr oporu, aby mohl prosazovat své myšlenky a vize a řídil fotbal, jak by ho řídit chtěl."

Valná hromada FAČR v Nymburce.

FAČR/Jan Tauber

Samozřejmě, že i Šmicer tuší a dobře si uvědomuje, že ani po nymburské valné hromadě a inaugurování nového strahovského vedení fotbal zdaleka vyhráno nemá. O mnohém svědčila volba předsedy Řídící komise pro Čechy Martina Drobného. Funkcionář figurující ve známé strahovské kauze Dezinfekce, v níž šlo o víc než devět milionů korun a kterou vyšetřuje policie, svou kandidaturu nestáhl ani ve chvíli, kdy ho k tomu delegáti vyzývali.

„On ani nevstal, aby na výzvy reagoval. Prostě přístup, jaký já nechci v českém fotbale vidět. Ale ve fotbale máme i etickou komisi, která celou kauzu Dezinfekce vyhodnotí a věřím, že přistoupí i k činům," glosoval Šmicer jedno bouřlivých témat rezonující na valné hromadě.

„Naopak si hrozně cením předsedy Kontrolní a revizní komise Zdeňka Šimka, který našel odvahu a zprávu o práci a zjištěních své komise přednesl se vším všudy. Právě takové lidi ve fotbale potřebujeme. Aby se nebáli, aby chodili s podněty a odhalovali a ukazovali na věci, které volají po trestech."

Hned po skončení voleb, v nichž Šmicer neuspěl, přišel nový předseda Petr Fousek s tím, že chce a bude s fotbalovou ikonou a lídrem F-evoluce dál spolupracovat a že s ním ve svém týmu počítá.

Karel Poborský (vpravo) gratuluje po volbě Petru Fouskovi.

Jan Tauber/FAČR

Nechci, aby ke mně cítil nějaký dluh za to, že jsem odstoupil z kandidatury na předsedu a podpořil jeho. To, co jsem dělal, jsem dělal pro fotbal. Nikoli kvůli funkcím, ale proto abych mu pomohl. Jsem rád, že volby dopadly, jak dopadly, protože jde o správný krok pro fotbal. Ale až za pár let se ukáže, zda je možné resumé voleb skutečně považovat za úspěch," zůstává po čtvrteční valné hromadě v Nymburce Vladimír Šmicer realistou.

„O ničem konkrétním jsme se nebavili, o další spolupráci si s Petrem Fouskem si teprve promluvíme. Pomohu tam, kde ho bude bota tlačit."