Trenér Tři lvů Southgate se pasování na rytíře nedočká. Zatím...

Kouč anglické fotbalové reprezentace Gareth Southgate se povýšení do šlechtického stavu nedočká, i když několik poslanců s podobným návrhem přišlo hned poté, co na nedávno skončeném evropském šampionátu postoupil s národním týmu Albionu do finále. I britský premiér Boris Johnson tyto návrhy podpořil, i když po finálové prohře s Itálií jeho aktivitu zmrazilo odmítnutí jeho žádosti nechat se s mužstvem Tří lvů zvěčnit na společné fotografii.

Postup do finále mistrovství Evropy představoval pro fotbalovou Anglii samozřejmě velký úspěch. Aby ne, když si tým Tří lvů zahrál finále velkého turnaje poprvé po 55 letech. Proto se nebylo co divit návrhům, aby byl strůjce úspěchu Gareth Southgate za zásluhy o fotbal povýšen do šlechtického stavu.

Trenér se sice tvářil k podobným návrhům zdrženlivě, nechal se však slyšet, že by byl obrovsky poctěn, kdyby se mu této výsady dostalo.

Britský premiér Boris Johnson s manželkou Carrie při finále ME ve Wembley.

Mike Egerton, ČTK/AP

Populistické volání po ocenění Southgateových zásluh však neprošlo. Převážily hlasy odpůrců, které připomněly, že Alf Ramsey se stal v šestašedesátém s reprezentací mistrem světa a teprve rok po triumfu byl pasován na rytíře, že Alex Ferguson dosáhl s Manchesterem United na ligový titul, vítězství v FA Cupu a Champions League, aby byl v roce 1999 povýšen do šlechtického stavu.

Alex Ferguson byl povýšen do šlechtického stavu poté, co získal s Manchesterem United treble.

Profimedia.cz

Zazněly i další příklady velkých postav anglického sportu. Slavný britský automobilový závodník Stirling Moss, který vyhrál 194 závodů ze 497, v nichž startoval, ukončil kariéru v roce 1962 a teprve 38 let poté se mu dostalo rytířského titulu.

Tenista Andy Murray musel vyhrát dvakrát Wimbledon, dvakrát olympijský turnaj, a ještě US Open a Davis Cup, než byl povýšen do šlechtického stavu.

Andy Murray byl princem Charlesem pasován na rytíře v roce 2016.

Twitter

Proto si bude muset i Gareth Southgate počkat, až s anglickou reprezentací opravdu velký turnaj vyhraje. Třeba v příštím roce na mistrovství světa v Kataru. Odpůrci populistických návrhů na jeho okamžité povýšení do šlechtického stavu mají řadu argumentů, proč by tomu tak zatím nemělo být.

Na mistrovství světa v Rusku sice postoupil do semifinále, na mistrovství Evropy do finále, ale zatím je stále v polovině cesty. Jakého ocenění by se mu pak muselo dostat, kdyby něco velkého s týmem skutečně vyhrál?!