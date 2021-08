Nula čtyři vypadalo hrůzostrašně! Díky závěru je ale šance na postup velká, míní Bílek

Vypadalo to na obrovskou ostudu jeho týmu. Trenér Plzně Michal Bílek ve čtvrtek večer na stadionu v Cardiffu z lavičky nevěřícně sledoval, jak Viktoria dostává od neznámého velšského The New Saints jeden gól za druhým. V závěru však góly Beauguela a Ba Louy debakl snížila, po porážce 2:4 má před domácí odvetou nadále šanci na postup do play off nové Konferenční ligy.