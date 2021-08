Nevídané! Hráč v české lize napadl fanouška přímo na hřišti za rasistické nadávky

Rozhořčený fotbalista původem z Demokratické republiky Kongo byl za své nesportovní chování vyloučen, stejně jako předtím jeho spoluhráč Lukáš Neuer po dvou žlutých kartách. Gólman Frýdku situaci na hřišti nechápal.

„Hlava mi to nebere," řekl poté, co se celý incident odehrál přímo před ním, jelikož v zápase figuroval jako náhradník. „Na Madziho byl faul. Když ležel na zemi, jeden z diváků na něj zakřičel „Vstávej, ty černá opice." On nevěděl, kdo to říká, ale vstal, zamířil k zábradlí a trefil prvního člověka," popsal pro Valašský deník Josef Květon.

Jenže nadávku z úst vypustil úplně někdo jiný, což gólman viděl a také hned zareagoval. Řekl mu, že svým dětem, které byly s ním, opravdu nedává dobrý příklad. Na to fanoušek neměl co říct.

Dnešní prodloužení pohárového zápasů mezi Slavičínem a Frýdkem Místkem. 3:2

110. minuta Bidje Manzia (dříve Opava nebo Olomouc) údajně byl vyprovokován divákem, který ho rasisticky urážel, údajně řval že je černá opice.... Manzia běžel za zábradlí... pic.twitter.com/RNkw2xyiOj — Michal (@Baaza22) August 11, 2021

Šestadvacetiletý Manzia, který má za sebou 45 ligových startů za pražskou Duklu, podle oficiálního zápisu z utkání trefil diváka hlavičkou, a ještě jej čeká následný trest. Vedení Frýdku se však plánuje proti trestu odvolat, jelikož jejich hráč byl k takovému chování vyprovokován.