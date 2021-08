Zmrhal válí ve Slovanu, těší se na poháry. Zase mám z fotbalu radost, září bývalý slávista

Pohádkový start. Fotbalový záložník Jaromír Zmrhal po letním přestupu z Brescie do bratislavského Slovanu pálí o sto šest, trefil se čtyřikrát po sobě. Naposledy v sobotu přispěl gólem k triumfu 3:1 nad Michalovcemi ve slovenské lize. Osmadvacetiletý hráč ve Slovanu navázal na povedený jarní restart z hostování v Mladé Boleslavi.

Mohl jste se v novém působišti zapsat lépe?

Takový začátek sezony nepamatuju. Ani nevím, jestli jsem se vůbec někdy trefil ve čtyřech zápasech po sobě. Když se daří týmu, má jednotlivec šanci, že natočí nějaké góly nebo asistence. Jsem ale především rád, že jsme postoupili do play off Evropské ligy, máme tedy jistou Konferenční ligu. Zatím dobrý.

Vám se ovšem daří nad očekávání.

Souhlasím. Většinu mi chvilku trvá, než se s novým týmem sehraju. Ve Slovanu jsem dostal pár přihrávek za obranu, šance se mi povedlo proměnit. Jo, začátek se mi povedl.

Cítíte, že je to zase ten starý známý Jaromír Zmrhal?

Zase hraju fotbal, na který jsem byl zvyklý, který mě baví. Naběhnu si za obranu, hraju na svojí pozici levého záložníka. Což v Brescii bohužel nešlo. Soustředím se, abych dělal dobře to, co umím.

V Itálii jste měl dlouhou herní pauzu. Nebál jste se, že restart potrvá déle?

Tak dlouhou pauzu jsem nikdy neměl. Bylo složité odhadovat, co od hostování v Mladé Boleslavi čekat. Vždyť v Brescii jsem, kromě několika zápasů za trenéra Lopeze, skoro rok a půl nehrál. Trvalo mi na jaře zhruba čtyři utkání, než jsem se dostal do zápasové fyzičky. Tohle potřebuju, mám styl založený na běhání. Jsem rád, že jsem do Boleslavi šel. I díky tomu přišla nabídka ze Slovanu.

Rýsovaly se i jiné možnosti?

Něco bylo, ale nic vážného. První konkrétní nabídka přišla od Slovanu. Líbila se mi, po rozhovoru s trenérem Weissem jsem měl jasno. Plusem je také, že z Bratislavy jsem za tři hodiny doma v Praze. Itálie byla v tomto směru nevýhodná. Každopádně mě těší, že mám zase z fotbalu radost.

Navíc po delší době můžete hrát o titul.

Tohle je příjemné. S Brescií jsme o titul rozhodně nehráli, Boleslavi jsem šel pomoct se záchranou. Ale i tam jsme si to užil. Ve Slovane si nic jiného než titul nepřipouští. Klub chce navíc vyhrát domácí pohár a v Evropě se dostat co nejdál. Máme pořád šanci i na Evropskou ligu, budeme se o ni teď rvát s Olympiakosem.

„Jsem moc rád, že se Jardovi tak daří, chytil vynikající formu. Byl jsem stoprocentně přesvedčený, že mu tenhle přestup sedne. Stává se klíčovým hráčem a jednou z nejlepších posil Slovanu za posledních několik let." KAROL KISEL, spolumajitel agentury K2K Sports, která Zmrhala zastupuje

Jaký dojem na vás zatím udělala slovenská ligy?

Těžkou soudit, zatím si zvykám, odehrál jsem necelé tři zápasy.

V české lize jste zůstat nechtěl?

Nevěděl jsem, co se bude dít v Itálii, po ukončení hostování v Mladé Boleslavi jsem byl pořád hráčem Brescie. Neměl jsem ponětí, co si za mě majitel řekne. Mladá Boleslav o mě stála, ale vyvázání z kontraktu bylo pro ni příliš drahé.

Nemrzelo vás, že jste po úspěšném jaru nedostal pozvánku na Euro?

Samozřejmě, že mě mrzelo, že jsem nemohl na šampionátu být. Každý fotbalista rád reprezentuje svoji zemi. Doufal jsem, že na turnaj pojedu. I kvůli Euru jsem do Boleslavi šel. Abych hrál, dostal se do formy, abych měl šanci se o nominaci poprat. Góly jsem dal, plus pár asistencí, potom už bylo na trenérovi Šilhavém, jestli mě vezme. Rozhodl se pro jiné kluky. Musel jsem se s tím smířit.

Poznáme termíny:

V play-off @EuropaLeague 2021/22 sa stretneme s gréckym majstrom @olympiacosfc. Prvý zápas odohráme na štadióne Karaiskakis v prístavnom meste Pireus vo štvrtok 19. augusta o 21:00 SELČ. Odveta je naplánovaná na štvrtok 26. augusta o 20:45 na Tehelnom poli. pic.twitter.com/usrdr9jgQL — ŠK Slovan Bratislava (@SKSlovan) August 12, 2021

Byl byste nazlobený, pokud by se vás netýkal ani nadcházející sraz zkraje září?

Nevím, jestli mě trenér sleduje, zatím jsem se nikým z národního mužstva nemluvil, nikdo se mi neozval. Budu čekat a uvidím.