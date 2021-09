Rajnochův glosář: Kašův debut? Nešťastný, těžšího protivníka už asi nepotká

Česká reprezentace má za sebou dva těžké kvalifikační duely o postup na MS 2022. Ten relativně slabší, s Běloruskem, zvládla, vyhrála 1:0, po utkání však zůstalo v hlavách všech jedno velké „ale". Ukázalo se, že dotáhnout zápas do poklidného konce dělá reprezentaci problém. A Belgie pak ukázala, proč je první v žebříčku. Hodně nám chyběl v útoku Patrik Schick, kdyby domácím chyběl Lukaku, také by to na jejich hře bylo znát. Překvapilo mě, že do zápasu v Belgii nasadil trenér obránce Kašu. Ten se mi jinak hodně líbí, reprezentační debut měl ale jeden z nejtěžších.

"Zápas s Běloruskem dovedl nároďák k výhře. Jsem rád, že se hrálo v Ostravě, kde fanoušci dokážou udělat vždy skvělou atmosféru, ať už na lize, či na Zlaté tretře. Soupeř hrál obětavě, zahušťoval obranu a Češi si s tím moc nevěděli rady. Jak se s tím vypořádat nám ukázala hned v neděli Belgie.

Ze strany českého týmu tam chyběla nápaditost, chytrost a přesnost v zakončení, bylo to spíš strojové obehrávání. Nebyl tam moment překvapení, na jaký byli fanoušci zvyklí třeba v minulosti od Tomáše Rosického. Gólu Belgie klidně předcházely dvě patičky, zářil Lukaku i Hazard. To jsou hráči, kteří udělají rozdíl mezi TOP a průměrným týmem. Náš herní projev nebyl špatný, ale kvalita zakončení prostě pokulhávala.

Rey Manaj z Albánie a český útočník Patrik Schick během přípravného utkání před ME.

Vlastimil Vacek, Právo

V útoku to byl pro trenéra velice těžký rébus. Absence Schicka prostě musela být znát. On i letos na EURO dokázal, že umí přidat do hry něco navíc, třeba tím, jaký gól dal Skotsku. Přitom možnost dostat se do šancí nám Belgičané dali. Nechali nás hrát a vycukat, počkali si na správný moment a pak prostě dali gól.

Všiml jsem si, že o víkendu se trefil za Slavii B ve třetí lize Krmenčík. Dal hattrick. Nastoupil i Kuchta, který je možná v Edenu po nějakém extempore trochu v nemilosti, a připsal si čtyři asistence. Moc toho oba ale v poslední době neodehráli, a tak nebyli trenérovi k dispozici. A další slávista Standa Tecl má skvělé náběhy za obranu, je ohromně pracovitý, dostává se svým neustálým pohybem do spousty šancí, jenže je bohužel neproměňuje, což ukázal i v klíčové bitvě Slavie proti Legii.

V nominaci se objevily i nové či staronové tváře. Proti Bělorusku hrál Doležal, v Belgii zase Kaša. Ten se mi herně obecně líbí, je soubojový, má rozehrávku a umí vyvézt míč a tím soupeře přečíslit, ale postavit ho v reprezentační premiéře proti nejlepšímu celku světa a ještě poté, co Plzeň dostane v Evropě od Velšanů čtyři góly? Byla to odvaha, vždyť musel být psychicky poničený. Třeba na sparťanech Hložkovi s Peškem bylo vidět, že se jim v lize daří, a tak si i proti Belgii hodně věřili. Pešek poslal do tutové šance Vydru, Hložek nádherně pálil, ale Courtois ukázal, proč chytá za Real Madrid a patří k nejlepším brankářům na světě.

Český brankář Tomáš Vaclík a brankář Belgie Thibaut Courtois po kvalifikačním utkání v Praze.

Vlastimil Vacek, Právo

Co se týče Kaši, nešťastný byl i jeho vstup do utkání, kdy špatnou rozehrávkou poslal soupeře do šance. Vše skončilo zraněním brankáře Vaclíka a musel toho všeho mít plnou hlavu. Myslím, že to znám sám moc dobře. Na druhou stranu, kdyby Lukakua uhlídal, tak ho teď všichni oslavují a baví se o tom, že máme novou stoperskou jedničku. Je to jen můj názor, ale vzadu měl za mě zůstat Holeš.

Je jasné, že první místo už Belgii nejspíš nikdo nevezme. Češi si to s Walesem rozdají o druhé místo a věřím, že nakonec to s postupem na MS 2022 klapne, držím klukům palce. Řada hráčů má potenciál ke stálému zlepšování. Zvědavý jsem třeba na Alexe Krále, který přestoupil do West Hamu. Šanci určitě dostane, tak ji musí využít a bude hodně důležité, aby po boku Součka s Coufalem hrál. To platí i o dalších hráčích a já doufám, že i tím se bude naše reprezentace zlepšovat a dělat nám jen samou radost."