Nevídaná kanonáda. Řepkův parťák zničil rivala deseti trefami

Deset gólů za zápas, to je hodně nevšední zážitek. Kdy jste cítil větší radost, po první ligové trefě, nebo nyní?

Ligový gól byl jeden. První a poslední. Tedy ještě jsem dal jeden, ale ten nebyl uznaný (směje se). Radost tehdy byla obrovská, vždyť dát gól v lize, to je sen každého kluka, který jde hrát fotbal. Tady to bylo ale také výjimečné, deset gólů se nedává každý den.

V poločase jste měl na kontě hattrick, to vypadalo na takový povedenější zápas. Neříkal jste si, že máte ohledně nastřílených branek splněno?

Na to jsem nemyslel. Po přestávce to začalo být zajímavé. Během sedmnácti minut jsem dal pět branek. Jeden gól jsem dal z penalty, hned polovina branek byla hlavou. To ale není zase nic moc divného, když mám skoro dva metry.

Tomáš Řepka (vlevo) a Štěpán Kacafírek.

@ facebook Štěpán Kacafírek

Za pět zápasů jste nastřílel soupeřům 22 branek. Možná to vyzní trochu zvláštně, ale zjevně váš tým soutěž převyšuje, mohlo být těch gólů ještě víc?

Vstřelil jsem ještě jeden gól v poháru, takže jich mám třiadvacet. A když se ptáte na počet gólů, v každém utkání mi ještě jednu trefu neuznali. A tady v tom posledním utkání jsem ještě v poslední minutě mohl dát další gól. Ale rozhodl jsem se přihrát spoluhráči, který za klub nastupuje snad třicet let. Je mu jednapadesát, je po ohromný poctivec. Chtěl jsem mu udělat radost, gólem to ale nedopadlo.

Fotbalový kanonýr Červených Janovic a autor deseti gólů Štěpán Kacafírek po boku Martina Jiránka.

Kopeme za fotbal

Slyšel jste během zápasu hodně narážek, nechtěli soupeři, ať už vystřídáte?

Nějaké narážky padaly, to je úděl toho, když dáváte tolik gólů. Ale my to nemáme tak, že když někomu dáme deset gólů, tak se plácáme po ramenou a říkáme si, jak jsme dobří. Chceme fanouškům nabídnout zábavu a většina týmů tak zápasy s námi i bere.

No brankáři soupeřů si asi úplně neužívají...

Ti to mají složitější, to je fakt. Ale soupeři to fakt berou, vždyť za nás hrají Tomáš Řepka, Martin Jiránek, Roman Bednář i další kluci, co prošli ligovými soutěžemi. Jen minule u nás tým zdržoval od první minuty a stejně dostal deset gólů.

A to byl u vás ještě Václav Kadlec, který teď zkouší restartovat kariéru v Mladé Boleslavi...

Připravili jsme ho na ligu. (směje se)

K fotbalu v nižších soutěžích patří i pořádné oslavy. Jaká byla ta vaše desetigólová?

Slavilo se s fanoušky a jak jinak než u pivka. Jako klub jsme teď podepsali smlouvu s Gambrinusem, který nás bude podporovat ohledně piva i oblečení. Oslovili nás v rámci projektu Kopeme za fotbal, jsme za to moc rádi. Dostali jsme i dresy a musím říct, že jsou jedny z nejhezčích. Je to skvělá reklama pro pivovar i pro nás.

V nejvyšší soutěži má sútočník Štěpán Kacafírek ve statistikách jeden vstřelený gól. Za Červené Janovice jich dal naposledy během jednoho utkání deset.

Co na vaši kanonádu říkal hrající trenér Tomáš Řepka?

Myslím, že byl taky spokojený. On jen tu radost nedává tolik najevo. Po gólu na mě vždycky něco zakřičí, tak teď měl těch šancí docela dost.

Zmínili jsme slavná jména ve vašem klubu. Nosíte v hlavě nějakou další zajímavou posilu?

Vždycky mám něco v plánu, ale dopředu nechci nic prozrazovat. Uvidíme, co přinese zima. Fanoušci, kteří nás sledují, se určitě dočkají zase nějakého překvapení.