Fotbal zkouší dohnat dvacet promarněných let. K projektu akademií se přidala i obě pražská S

Dvacet promarněných let se dohání těžce. Natož aby se tato ztráta dala jednoduše smazat. „Zvláště, když fotbalová Evropa pokračuje ve výchově talentů v dosavadních intencích a s určitou intenzitou jde dál nahoru,“ přiznává ředitel mládežnického úseku pražské Sparty Jaroslav Hřebík. „My jsme zaspali, zaostali za evropským vývojem patnáct, dvacet let,“ potvrzuje zkušený fotbalový odborník názor sportovně technického ředitele fotbalové asociace ČR Michala Prokeše, jenž stál u vzniku mládežnických fotbalových akademií, které teď fungují v osmi krajích po celé republice. Právě ty by měly pomoci smazat manko, které český fotbal má.

„Nebude to jednoduché, ale jde to," je si jistý Hřebík, jehož Sparta se stejně jako Slavia nyní přidala k projektu Regionálních fotbalových akademií pracujících už druhým rokem.

„Němcům trvalo šest let, než zvládli a překonali krizi, v níž se ocitli, a která gradovala na evropském šampionátu v Portugalsku. Španělé potřebovali dokonce osm let, než se prosadili se svým fotbalem," připomíná Hřebík, že půjde o běh na dlouhou trať.

„Viděli jsme po cestách Evropou spoustu dobrého, teď ale bude důležité přenést věci do praxe u nás doma," přidává.

„Naši hráči nebudou mít nikdy takovou dynamiku, jako Balkánci, nebudou oplývat ani hravostí jako Španělé či Portugalci. Náš problém je v tom, že nepracujeme s hráči tak, aby z nich vyrostly individuality, protože nad tuto výchovu nadřazujeme organizační složku," povzdechne si Prokeš.

„Nikoli výsledky, ale to, jaké individuality vychováme a přivedeme do prvního mužstva by mělo být podstatné. K tomu je ovšem třeba vysvětlovat tuto filosofii majitelům klubů, aby se s ní ztotožnili," prozrazuje šéftrenér slávistické mládeže Jiří Plíšek, že v Edenu se o tuto cestu snaží. „Zároveň bychom ale měli usilovat o to, aby filosofii odpovídalo i nastavení mládežnických soutěží," upozorňuje na další premisu.

„Proto tolik vítáme, že se nyní do projektu akademií zapojily i oba největší kluby Sparta a Slavia. Bylo na čase začít spolupracovat," pochvaluje si Prokeš mající na Strahově mládežnické akademie pod placem.

„Ta spolupráce nezačala ze dne na den. Rok jsme o ní debatovali, vyměňovali si data, teď se ale dostáváme do další, mnohem užší fáze. Sparta a Slavia si ponechají svou sportovní koncepci, ale budeme úzce spolupracovat jak v praktické, tak i teoretické rovině. Tím nemyslím jen výměnu údajů a poznatků či semináře nebo workshopy za účasti trenérů z akademií a z krajů, ale i vzájemné návštěvy. My ve Spartě a Slavii, oni u nás," přibližuje společný projekt akademií jejich patron, českobudějovický Karel Poborský.

„Už teď na sebe oblékám tepláky a absolvuji s kluky tréninky. Zatímco Tonda Barák a Jirka Vorlický ho vedou po metodické stránce, já se věnuji praktické stránce. To aby trenéři měli zpětnou vazbu, jak se klukům tréninky zamlouvají, aby věděli, kdy v čem povolit, nebo naopak přitáhnout. Teď jsem rád, že se k našemu projektu přidala Sparta se Slavií a já se vrátím do klubů, v nichž jsem hrával a s nimiž budu dál spolupracovat," pochvaluje si dál fotbalový legionář.