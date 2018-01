Latka ukončil kariéru, s parťákem Kiselem zastupují hráče! Upsal se jim slávista Zmrhal

Proč jste konec kariéry neoznámil v létě? Nechával jste si otevřená zadní vrátka?

Kdepak, prostě to vyšumělo do ztracena. Neměl jsem potřebu věc ventilovat. Nyní tedy oficiálně prohlašuji, že konec je definitivní.(směje se) Nehraju ani nižší soutěž, jen občas si jdu zahrát hokej, abych se hýbal.

Třiatřicet let ale není věk, kdy fotbalisté končí.

Zrálo to ve mně delší dobu. Mám syna ve střídavé péči, dojíždění do Liberce, kde jsem naposledy působil, bylo složité. Byl jsem pořád v autě. Ráno odvézt kluka do školky, rychle do Liberce, po tréninku zpátky do Prahy syna vyzvednout. Zjistil jsem, že tělu nemůžu dát to, co potřebuje. Vytrácela se radost z tréninku, ze zápasu. Sklouzlo by to k přežívání, k oddalování konce kariéry. To jsem nechtěl.

Tomáš Řepka nazval období po kariéře polosmrtí. Jak je to u vás?

Upřímně: hřiště mi nechybí. Občas, když z tribuny koukám na zajímavý zápas, vzpomenu si na ty krásné doby. Na velká utkání, které jsem prožil. Spíš ze mě všechno spadlo, cítím klid. Polosmrt to pro mě není. Naopak. Naplňuje mě nová práce.

S Kiselem jste chystali spolupráci dřív, nebo to přišlo spontánně, kdy jste se rozhodl skončit s fotbalem?

Myšlenku mi vnuknul zhruba před rokem. V průběhu loňské zimy jsem se jí začal intenzivně zabývat, v létě situace dospěla k bodu zlomu: položil jsem se do toho naplno. Cítím, že jsem udělal správný krok. Mám štěstí, že jsem zůstal ve fotbale. V prostředí, které znám.

Na trávníku jste bývali rváči, což se v této branži skvěle hodí.

Byli jsme vítězné typy, na tréninku jsme si i pokopali. Ale jsme i slušní lidé.(směje se) Jestli se nám buldočí povahy hodí v manažerské oblasti, budu moct říct až za pár let.

Zjiskří to někdy mezi vámi?

Máme výhodu, že se s Karolem shodneme v názorech na hráče, na jeho vývoj. To nám práci usnadňuje, třecí plochy mezi námi neexistují. Důležité je, že se na sebe můžeme ve všem spolehnout. Máme i spolupracovníka, pana Jakla, bývalého šéftrenéra mládeže Slavie. Má v gesci mladé kluky, má o nich skvělý přehled.

Jste v oboru vzdělán nebo jste samouk?

Skočil jsem do vody a myslím, že plavu solidně. Baví mě s kluky pracovat. Navštěvujeme spousty zápasů, hráče sledujeme také v Evropě, kde začínáme spolupracovat s některými partnery. Orientujeme se ovšem na český a slovenský trh. Uvidíme, co přinese budoucnost.

Český trh je zakonzervovaný, je vůbec možné se na něm prosadit?

Konkurence je obrovská, některé společnosti jsou velké, zaběhnuté. Jdeme do toho s pokorou. Nabízíme klukům kompletní servis. Nabádáme je, aby se nesoustředili jen na fotbal, ale aby přemýšleli do budoucna. Pro nás je strašně důležité vzdělání. Nikdy nevíte, co se stane. Snažíme se na ty v raném věku apelovat, že škola je základ. Radíme jim také, jak by se o sebe měli starat. Každému chceme dát program na míru, aby se mohl zlepšovat.

Preferujete tedy menší portfolio hráčů?

To sedí. Chceme mít spíš menší počet, který nám umožní osobní přístup i maximální servis. Musíme cítit, že je hráč spokojený, to je základ. Abychom fungovali na přátelské bázi, aby to všechny bavilo. Nejdůležitější je pocit klienta. Aby věděl, že má oporu, že za ním někdo stojí, že nám může věřit.

Zastupujete například sparťanského obránce Hovorku nebo talentovaného teplického stopera Krále. Vaší vlajkovou lodí je však od podzimu reprezentační záložník Zmrhal. Připouštíte variantu, že v zimě ze Slavie přestoupí?

S Jardou máme výborný vztah, hráli jsme spolu ve Slavii. Nějaké oťukávání z ciziny na podzim probíhalo, uvidíme, co se bude dít dál. Není to ale tak, že bychom ho za každou cenu tlačili ven.

Sníte o tom, že budete mít jednou hráče v evropském top klubu?

Když jsem hrál, měl jsem sny a cíle působit v zahraničí, v dobré lize. Teď to mám stejně. Prožívám to možná i víc. Žene nás s Karolem také sen, mít jednou hráče z naší agentury v top klubu typu Arsenalu. To by byla třešnička na dortu.