Titul se vzdaluje, ale s Bernem se chceme chytit, plánuje kapitán Basileje Suchý

Srovnával jste se obtížně se sedmihodinovým časovým rozdílem mezi Čínou a Evropou?

Zpátky z Nan-ningu to bylo vzhledem k přechodu na letní čas jen šest hodin (úsměv) takže to šlo lépe. Za pár dní už jsem se srovnal. V Basileji jsem se hlásil až ve čtvrtek, protože ligový zápas s Young Boys Bern hrajeme až v pondělí odpoledne.

Momentálně na Bern ztrácíte šestnáct bodů. Věříte v naději, že byste je v boji o titul ještě přeskočili?

Chceme v to doufat... Dokud žije alespoň teoretická naděje, popereme se o ni. Do konce soutěže zbývá deset zápasů, ve hře je třicet bodů. Bohužel jsme teď měli špatné období. Poztráceli jsme hodně bodů, zatímco Bernu to naskakovalo po třech. Jsme realisté. Spíš myslíme na to, jak se dostat zpátky do pohody. Porazit lídra tabulky by byl určitě ten nejlepší krok. Takže jde o to odehrát v Bernu dobrý zápas a vyhrát.

Léta jste vylepšovali švýcarský koeficient. Když skončíte druzí, čeká vás předkolo Ligy mistrů v nemistrovské větvi...

Kvalifikace by nás čekala stejně. Do předkola mistrovské větve půjde i švýcarský mistr, nás by z druhého místa čekala ta nemistrovská. Pro novou sezónu je v lepší pozici Česko, které má šanci na přímý postup do základní skupiny, pokud si vítěz Ligy mistrů uhraje postupové místo ve své domácí soutěži. Vzhledem k tomu, že z nejlepších lig postupují přímo čtyři týmy, neměla by být ani nemistrovská větev tak těžká, jako dřív. Ale o tom ještě nepřemýšlíme.

Osm let vládla Basilej švýcarské lize bez přerušení. Vy jste byl u čtyř posledních titulů. Čím si vysvětlujete, že v této sezóně přenechala první pozici Bernu?

Je pravda, že my jsme v minulých letech měli podobný náskok jako teď Young Boys a pomalu slavili titul. Fotbal je ale nevyzpytatelný. Nic není na věky. Čím déle vládnete lize, tím víc se snaží každý soupeř vás porazit, vytáhnout se na vás. U nás to znají Sparta a Slavia. Pořád musíte dokazovat, že jste nejlepší. Když pak přijde takové špatné období, jako teď na nás, tím víc si zpětně vážíte úspěchů, kterých jste s klubem dosáhli. Z Basileje prakticky každý půl rok odejdou nejlepší hráči do větších zahraničních klubů. Přijdou noví a úkolem je tým co nejrychleji konsolidovat.

Takže tým si na jaře úplně nesedl?

V zimě došlo k dalším změnám, na ty jsme tu zvyklí, ale tentokrát si to nesedlo podle našich představ. Po zimě jsme ztráceli na Bern dva body, to se dalo srovnat, jenže nám se nedařilo a ztráta obrovsky narostla. Herně to nebylo ono, nedávali jsme góly, neproměnili jsme dokonce dvě penalty. K tomu přišly dvě domácí prohry za sebou, což v Basileji léta nikdo nepamatuje. Máme také omlazené mužstvo. Bern několik let trpělivě budoval tým a teď sklízí ovoce, v téhle sezóně jim to sedlo. Na jaře vyhráli všechny zápasy, to se pak hraje mnohem lépe. Znám to z nedávné minulosti.

Basilej byla léta zvyklá na úspěchy. Teď přišla horší sezóna. Stává se, že vina se hodí na zahraniční hráče...

Nic takového tady není. Švýcarsko je v tomhle jiné. V týmu je nás hodně cizinců, máme podporu trenérů, vedení i fanoušků. Ti za námi pořád stojí, i když by chtěli Basilej vidět výš. Ale lidé si dosažených úspěchů váží, vždyť v Lize mistrů jsme v téhle sezóně postoupili do vyřazovací fáze, odehráli jsme skvělé zápasy ve skupině se slavnými soupeři a loučili se výhrou na Manchesteru City. To lidé dokáží ocenit. Vidí, že makáme, jen se prostě momentálně nedaří, to se stává i slavnějším a silnějším týmům. Tady platí, že se společně vyhrává i prohrává. Toho si moc cením, že tu nikdo nikoho nehází přes palubu.