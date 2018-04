France Football se omluvil Iniestovi, že nikdy nedostal Zlatý míč

Magazín France Football se omluvil španělskému záložníkovi Andrési Iniestovi za to, že mu nikdy neudělil Zlatý míč pro nejlepšího fotbalistu roku. Čtyřiatřicetiletý hráč má v brzké době oznámit odchod z Barcelony, s kterou během šestnácti let získal tři desítky trofejí. Podle spekulací by mohl na závěr kariéry zamířit do Číny.