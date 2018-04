Dočkal v MLS rozhodl zápas a ve Philadelphii na něj pějí ódy: Hrál úžasně, byl všude

„Byl vynikající, hrál aktivně a dal důležitý gól," liboval si na tiskové konferenci domácí trenér Jim Curtin.

Devětadvacetiletý středopolař vyběhl v dresu Philadelphie ke svému šestému ligovému zápasu a na hřišti strávil 88 minut. Povedené představení před zraky více než šestnácti tisíci diváky vyšperkoval v 72. minutě, v níž zafungovala exsparťanská spolupráce. Střídající Fafa Picault, který se před třemi lety snažil prosadit do kádru Letenských, prostrčil se štěstím Dočkalovi balón a zkušený středopolař ho z úhlu napálil nekompromisně pod břevno. Na jeho dělovku už hosté odpověď nenašli.

„Byl to těžký zápas. Prohrávali jsme 0:1 a když jsme otočili skóre, myslel jsem, že máme zápas pod kontrolou. Jenže jsme znovu inkasovali, takže to pro nás bylo složité," připomněl Dočkal, jehož ohromný přínos pro tým ocenil i bosenský záložník Haris Medunjanin. „Hrál úžasně. Byl úplně všude a vytvořil pro nás spoustu gólových šancí. Vstřelil vítězný gól, který pro nás znamenal velkou úlevu."

Někdejší sparťanský záložník, jenž přišel do Philadelphie na roční hostování z čínského klubu Che-nan Ťien-jie, se v novém působišti těšil z vůbec prvního tříbodového zisku. Hráči Unionu sice zvítězili v sezóně podruhé, když hned v úvodním kole zdolali New England Revolution 2:0, tehdy však Dočkal za celek z Pensylvánie ještě nenastoupil.

„Sezónu jsme zahájili docela dobře. Když ale nemáte výsledky, nemáte ani potřebné sebevědomí, které potřebujete, abyste vyhrávali zápasy. Snad nám toto důležité vítězství dodá sebedůvěru do dalších utkání," přeje si Dočkal.

Philadelphia se díky triumfu posunula v tabulce Východní konference na osmou příčku. Do play off pronikne šest nejlepších mužstev a zatím poslední postupové místo drží New York Red Bulls, který má na Philadelphii čtyřbodový náskok.