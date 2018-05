Nechutný zářez: Penalta, jakou svět neviděl

Penalta, jakou svět neviděl. Fotbalový rozhodčí Jan Mach předvedl v jihočeském krajském přeboru neskutečný zářez, když v duelu mezi Novou Včelnicí a Dražicemi v první půli doslova vyčaroval penaltu ve prospěch hostů. V pokutovém území totiž nedošlo ke kontaktu mezi hráči, arbitr ale zadul do píšťalky a ukázal na penaltový puntík. „Překvapeně v tu chvíli koukali i hráči soupeře," řekl pro Sport.cz Luboš Cypra, předseda fotbalového oddílu TJ Nová Včelnice. Jeho klub prohrál zápas 0:3.

Prales, jak se nižším soutěžím v Česku také občas říká, nemá nejlepší pověst. A příhody o tom, že jsou často k vidění opravdové „vraždy" některých mužstev, dostaly po uplynulém kole další přírůstek. Sudí Mach si totiž v první půli utkání krajského přeboru vymyslel pokutový kop ve prospěch hostů.

„Rozhodčí Jan Mach vzal utkání TJ Nová Včelnice - TJ Dražice do vlastních rukou a takový je výsledek. Tři neodpískané fauly na Standu Pacholíka a vrcholem všeho penalta, kterou svět neviděl... To je jen zlomek toho, co se v sobotu ve Včelnici dělo," okomentoval videopříspěvek na svých facebookových stránkách klub.

„Odpískat takovou penaltu, to jsem nezažil," řekl do telefonu Cypra a i pár dní po utkání je slyšet z jeho hlasu překvapení z verdiktu sudího. Nová Včelnice je na předposledním místě tabulky a tak je jasné, že je adeptem na padáka. „Je nám jasné, že spadneme. Jsme daleko a soupeřům se k nám nechce jezdit. Navíc nás často pískají ti stejní rozhodčí. Do Olešníku se nám proto ani nechce jet. Tam píská jako hlavní rozhodčí Peterka, který byl teď asistentem," dodává smutně šéf klubu.

V Srbsku sudího zatkli

Nutno připomenout nedávnou událost ze srbské první ligy. Tam byl sudí Srdjan Obradovič zatčen kvůli tendenčnímu řízení zápasu, kdy nařídil penaltu ve prospěch Spartaku Subotica.

"Obradovič je podezřelý ze zneužití svých pravomocí pro domácí klub na úkor jeho soupeřů. Bude zadržen 48 hodin a předán vyšetřovateli," uvedlo srbské ministerstvo vnitra.

Srbská média okamžitě připomněla, že nedělní incident nebyl Obradovičovým prvním selháním. Po internetu tak začaly kolovat sestřihy jeho nejkontroverznějších momentů, například v loňském bělehradském derby mezi Crvenu zvezdou a Partizanem. Prezident Srbského fotbalového svazu Slaviša Kokeza už vyzval odpovědné funkcionáře, aby Obradoviče potrestali a zastavili mu činnost.