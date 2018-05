Okamžiky hrůzy! Vztek z neodpískané penalty nahradil strach o život

Vztek a zlobu z neodpískané penalty vystřídal strach o život. Po souboji v pokutovém území, kdy bránící hráč Litoměřicka Patrik Valenta strčil do Michala Švejdy ze Štěchovic, upadl útočící fotbalista nešťastně na kovovou konstrukci za brankou. Z gest hráčů bylo jasné, že je zle. Hlavy schované v dlaních, gestikulace ke střídačkám s prosbou o okamžitou pomoc lékařů. Výsledky pádu byly hrozivé. Prasklá týlní kost, patnáct stehů na hlavě a čtyři zlomené krční obratle. Rozhodčí zákrok přešel, Švejdu sanitka odvezla do nemocnice.

Kapitán Štěchovic Švejda na zápas České fotbalové ligy nikdy nezapomene. Naběhl si na chytrou přihrávku, jenže pak do něj v pokutovém území vrazil soupeř a Švejda se poroučel k zemi (na videu v čase 47:05). Kdyby za bránou nestála kovová konstrukce držící ochrannou síť, nejspíš by se rozplácl na trávníku a za chvíli by se zapojil do hry.

Jenže tady k obrovské smůle hlavou trefil kovovou tyč a to byl pořádný malér. Do akce museli zdravotníci a následně sanitka, která hráče převezla do nemocnice, kde se podrobil operačnímu zákroku.