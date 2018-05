Královský plat pro slovenskou hvězdu. Kde jí nabízejí ročně přes čtvrt miliardy?

Nejlepší slovenský fotbalista posledních let Marek Hamšík by mohl odejít do Číny. Podle jeho otce Richarda o třicetiletého záložníka italské Neapole usilují hned tři kluby z čínské ligy, které mu nabízejí roční plat minimálně deset miliónů eur (257 miliónů korun). Odolá hvězda vábení miliónů?