Obálka pro sudího pod stolem! Skrytá kamera zachytila jeden z případů obřího skandálu

Z videa je podle policie patrné, jak prezident klubu Sumi předává úplatek rozhodčímu pod stolem v restauraci.

Rozsáhlá policejní akce byla spuštěna pouhé čtyři dny před finále Ligy mistrů mezi Realem Madrid a Liverpoolem, které hostí Kyjev. Vyšetřované celky představují 67 procent všech profesionálních klubů v zemi a jsou mezi nimi i zástupci z nejvyšší soutěže FC Zorja, Vorskla, Zirka, Olimpik a Olexandrija.

Operace podle policie rozkryla hned pět kriminálních gangů, registrováno je celkem 57 případů ovlivňování výsledku zápasu, do nichž se mělo zapojit 328 lidí.

„Lidi zapletené do korupčního jednání jsme identifikovali během vyšetřování. Do aféry jsou bohužel zapleteny i kluby z první ligy, a to včetně juniorských týmů," informoval šéf ukrajinské policie Serhij Knjazev.

„Dnes jsme mohli představit první výsledky své práce, která bude i nadále pokračovat. Posíláme tím jasnou zprávu jak směrem k fotbalovým funkcionářům v naší zemi, tak k našim evropským přátelům a partnerům, že něco jako ovlivňování zápasů na Ukrajině nebude existovat a že se bude hrát čestný a fair play fotbal," doplnil jeho zástupce Ihor Kupraněc.