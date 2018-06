Stanovy prošly. Normalizační komise českému fotbalu nehrozí

Na Moravě není normální situace, měl jsem strach, že to nedopadne, řekl Roman Berbr

„Český vlk se nažral a moravská koza zůstala celá," glosoval v kuloárech jeden z delegátů. „Všem vám děkuji, teď můžeme konečně začít dělat fotbal," oddychl si předseda FAČR Martin Malík.

Nakonec může rozhodovat los

Kamenem úrazu minulých volebních valných hromad byl článek 21 stanov, který umožňoval zablokovat v komorách volbu předsedy. K tomu v minulosti došlo mnohokrát, na nového předsedu se několikrát „čekalo" dlouhé měsíce. Nové znění zmíněného článku dává následující postup volby hlavy českého fotbalu...

a) předseda bude zvolen v prvním kole, hlasovala-li pro něj nadpoloviční většina přítomných delegátů z české komory a nadpoloviční většina delegátů z moravské komory.

b) není-li předseda zvolen v prvním kole, je ve druhém kole zvolen ten z kandidátů účastnivších se prvého kola, jehož prostý součet hlasů získaných dohromady v obou komorách od přítomných delegátů je nejvyšší.

c) není-li zvolen ani ve druhém kole, postupují do třetího kola ti z kandidátů, kteří získají nejvyšší stejný počet hlasů ve druhém kole s tím, že ve třetím kole je zvolen ten z kandidátů, jehož prostý součet hlasů získaných dohromady v obou komorách od přítomných delegátů je vyšší.

d) v důsledku případné neúspěšné volby podle písmene c) z důvodu rovnosti hlasů je nutné mezi nezvolenými kandidáty s takto dosaženým rovným počtem získaných hlasů rozhodnout bezprostředně po neúspěšné volbě losem.

Machovský zaútočil na dohodu i „kapitána" Moravy

Jednání o všech bodech se neslo v pohodovém duchu. Hladce prošla zpráva předsedy Martina Malíka, který akcentoval, že český fotbal sdružuje 332 996 aktivních členů. Slíbil také, že asociace společně s dalšími sportovními organizacemi a svazy udělá maximum, aby byly změněny stávající předpisy, které neumožňují poslat finanční příspěvky od MŠMT na 3500 klubů, kraje a okresy, což momentálně nelze. Peníze jsou, ale tam, kam jsou určeny, se nedostanou. Nikdo neprotestoval ani proti hospodaření – podle zprávy je fotbal i přes všechny potíže v plusu a hospodařil s více než jednou miliardou korun. Připraven je i plán B, podle něhož bude asociace schopna vzít finanční problémy a závazky na svá bedra.

Jednání došlo k nejdůležitějšímu bodu, kterým byla změna stanov, umožňující zvolení předsedy bez dřívějších blokací. Termín, který stanovily FIFA a UEFA, je do 15. června, jinak by na Strahov dorazila „normalizační komise", která by převzala vedení českého fotbalu. Návrh byl připraven a předem odsouhlasen výkonným výborem. Neobsahoval zrušení moravské komory. Předseda Malík před hlasováním apeloval na odpovědnost delegátů za fotbal bez ohledu příslušnosti k české pod místopředsedou Romanem Berbrem naprosto jednotné komory – nebo té moravské, jejíž „hlava" Zdeněk Zlámal nemá situaci zcela pod kontrolou.

Předseda klubu ze slezského Dolního Benešova Petr Machovský vystoupil s tím, že... „Respektuje ujednání, ke kterým mezi oběma komorami došlo, ale nebyla splněna taktika a měl by být vyměněn kapitán (myšleno Zlámal – pozn. autora)," řekl. Navrhl také tajné hlasování o změně. Tím zabrzdil na téměř hodinu jednání valné hromady, protože nejprve se muselo hlasovat o tomto návrhu. V kuloárech zaznělo, že návrh změny při tajném hlasování nemusí v moravské komoře projít, čímž by se český fotbal vrátil zpátky o celé měsíce a hrozba „normalizační komisí" by začala být znovu aktuální. Atmosféra v pražském hotelu Marriott potemněla jako nebe nad Prahou a atmosféra zhoustla... Machovského návrh však drtivou většinou neprošel. Změna stanov ano. Dovolen pak byl nový člen výkonného výboru Michal Blaschke.

Berbr versus Zlámal

Moravský místopředseda si z ataku Machovského nic nedělal. „Jsem na takové dehonestující útoky zvyklý už z minulosti. Je těžké přesvědčit lidi, kteří jsou ostře proti. Na Moravě se změnou souhlasily kluby první a druhé ligy a většina okresů, proti byly kluby MSFL a divizí. Nakonec zvítězila většina – a podle mne by zvítězila, i kdyby došlo k tajnému hlasování," tvrdil po jednání Zdeněk Zlámal s tím, že sám byl zpočátku proti změně stanov, ale napsal na FIFA a UEFA, odkud mu bylo odpovězeno, že pokud nedojde ke změně, přijede „normalizační komise". Ta by dvojkomorový systém zrušila, což potvrdil i generální sekretář FAČR Rudolf Řepka. „Na základě odpovědi jsem změnil názor a začal jednat ve prospěch úpravy stanov," dodal Zlámal.

Obavu z neschválení měli jak předseda Malík, tak i místopředseda za Čechy Roman Berbr. „Podle mne by to v tajném hlasování neprošlo. Na Moravě není normální situace, jestliže dvacet klubů ničí, co se dohodne. Politiku tam nemohou dělat tyto kluby, ale vrcholný představitel, kterým je místopředseda," zdůraznil Berbr, který schválení změny stanov považuje za završení svého díla, ale kdy ve funkci skončí, o čemž hovořil už před rokem, neřekl. Zlámal se hájil tím, že je těžké odpůrce změny přesvědčit, protože si neuvědomují možné důsledky.

Oba znesváření funkcionáři nejsou schopni najít společnou řeč. „Cestu k sobě jsme nenašli," řekl ostře Berbr. „Zatím jsme ji nenašli, ale věřím, že ji najdeme, protože nám jde o fotbal," uvedl diplomaticky Zlámal. Jasným vítězem souboje byl v pátek Berbr, který přiznal, že by „normalizační komise" přinesla jedno řešení. „Došlo by ke zrušení komor, což já podporuji," zdůraznil Berbr.