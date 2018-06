Světový unikát! Na fotbalovém zápase bylo třicet rozhodčích. Proč?

Duchoň, kterému je nyní třiapadesát let, se v kariéře propracoval z nejnižších soutěží až na úroveň třetí ligy, kde fungoval patnáct let. Na rozhodčí během té doby změnil názor. A jeho rozlučku si teď nenechali ujít desítky jeho kolegů. Na zápas jich dorazilo přes třicet, k tomu připočtěte funkcionáře mezi nimiž nechyběl ani místopředseda FAČR Roman Berbr, a na světě byl světový unikát.

„Je pravda, že si nic podobného nepamatuji a nic podobného jsem nezažil," smál se po závěrečném hvizdu sudí z Nového Strašecí, který bude dál ve fotbale fungovat jako delegát.

„Moc si vážím toho, kolik kolegů a známých lidí od fotbalu přišlo," říkal dojatě. Hlavně se prý soustředil na to, aby zápas nepokazil. „Nervozní jsem nebyl, spíš jsem se na ten poslední zápas těšil. Čas nezastavíte a když něco končí, tak na druhé straně něco nového začíná. Já byl zvyklý jezdit na zápasy s o deset let mladšími kolegy, pak o dvacet let mladšími. A teď byl můj asistent mladší o třicet let. Byl mladší než moje tři děti," smál se.

Kolegové rozhodčí také Duchoňovi připravili oslavu v rámci loučení. A tam byla účast ještě větší než při utkání. „Sudí, co pískali dopoledne zápasy, dorazili později. Ivo si takovou rozlučku zaslouží, je to povahově skvělý a pracovitý kluk," svěřil se Ondřej Lerch, prvoligový sudí.

Kromě zmíněného Romana Berbra na akci dorazili i Martin Schröter, předseda komise rozhodčích pro ČFL a divize, Jan Hořejší, vedoucí sekretář Řídící komise pro Čechy, Pavel Mareš, člen komise rozhodčích i ligové sudí a delegáti Jan Kořínek a Libor Zeman. „Ivoš byl skvělý parťák, Nikdy nedělal žádné podrazy mezi kolegy, ke všem se choval fér a já jsem moc rád, že jsem mohl u té jeho tečky za kariérou být," doplnil Josef Váňa, který byl ve zmíněném utkání dobrovolně v roli asistenta, i když už léta plní roli hlavního arbitra.