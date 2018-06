Na životní přestup nemyslí, nicméně najal agenta, který realizoval transfer za pět miliard

Devětadvacetiletý rodák z Varšavy je klíčovým mužem sestavy, která sní o překonání dvou bronzových vystoupení z MS 1974 a 1982. Mezi světovou smetánku se Polsko vrací po absencích na šampionátu v JAR 2010 a následně v Brazílii 2014. Má k dispozici výjimečnou generaci. Klíčoví hráči jsou rozeseti po nejlepších klubech Evropy. A Lewandowski je jejich pomyslným králem.

S kapitánskou páskou se stal díky šestnácti trefám nejlepším střelcem kvalifikace. Branky sází jako na běžícím pásu i v Bayernu, kde produktivitou vysoko ční nad spoluhráči. Však není žádným tajemstvím, že mu šatna bavorského velkoklubu začíná být těsná. Spekuluje se o jeho budoucnosti. Dokonce vyměnil agenta. Nově jej zastupuje Pini Zahavi, který stojí na nejdražším transferem ve fotbalových dějinách, který představuje přesun Neymara do PSG za 222 milionů eur (přes 5 miliard korun).

Jeho kontrakt v Mnichově je platný do roku 2021, podle dostupných zdrojů neobsahuje klauzuli o uvolnění a Bayern coby nejbohatší německý klub rozhodně není vystaven finančnímu tlaku, kvůli němuž by musel kanonýra prodat.

Nicméně velmi intenzivně se spekuluje o přestupu hráče, eminentní zájem projevil Real Madrid, Manchester United a Chelsea. Lewandowski vše přiživil kontroverzním prohlášením, v němž během sezóny sepsul přestupovou politiku Bayernu. „Vedení musí být kreativnější, pokud chce do klubu přivábit světové hráče," dovolil si nebývalou kritiku a ještě připustil: „Potřebuji novou výzvu."

Před šampionátem však jakékoliv spekulace ohledně budoucnosti odmítá. „Klubové záležitosti jsou na nejbližší týdny zcela mimo mě. Mám manažera, ten se o vše postará," uklidnil polské fanoušky Lewandowski.

Je připravený nést velké břímě. „Není pochyb, že protihráči se na mě zaměří. Udělají vše, aby mě zastavili. Občas mě střeží dva, tudíž je to příležitost vytvořit prostor pro spoluhráče. Jsem připravený se obětovat pro tým, odvádět práci ve prospěch mužstva. Vždyť stejné to bylo i ve Francii, kde jsme na daném způsobu založili naši taktiku," připomínal Lewandowski polské tažení kontinentálním šampionátem do čtvrtfinále. Tam tým nezvládl penaltový rozstřel v souboji s později vítězným Portugalskem.

„Jako kapitán mám na paměti vždy především tým. Vážně mi nejde o vlastní statistiky. Nejdůležitější v nadcházejících dnech pro mě bude úspěch Polska," netajil Lewandowski, že už má dostatečně velké jméno. Vždyť když přišel v roce 2010 z Lechu Poznaň do Dortmundu, stál 4,25 miliónu eur. Bayern jej v létě 2014 získal jako volného hráče. Nyní je cena trojnásobného nejlepšího střelce bundesligy přibližně sto miliónů eur...