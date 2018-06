Štajner jde k Peltovi! Vím, trochu paradox, usmívá se bývalý reprezentant, jehož v posledním zápase zlomili jak klacek

„Vím, že je to trochu paradox, když jsem dřív hrál za Liberec. I na tohle při jednání došla řeč, jestli by mi to jako Liberečákovi nevadilo, ale nemám s tím nejmenší problém. Ve 42 letech si nebudu hrát na nějaké rivality, navíc jde o Mšeno, ne o Jablonec," usmívá se Jiří Štajner, který s Libercem získal dva mistrovské tituly a na modrobílé straně zažil proti Jablonci spoustu Podještědských derby.

„Možná v Liberci někdy nějaké narážky uslyším, i když myslím, že málo. Ostatně mě znají, však jsem už jednou utekl do Mladé Boleslavi...," vtipkuje Štajner s připomínkou překvapivého přesunu z Liberce do Boleslavi v roce 2013.

Jednou ho již Pelta zlanařil. V roce 2004 ještě jako generální ředitel Sparty, ve které technický záložník hostoval z Hannoveru. Teď ho „ulovil" Pelta junior.

Uplynulé tři roky Jiří Štajner kopal za Chrastavu nedaleko Liberce. Jenže Spartak sestoupil a bývalý hráč Hannoveru se ještě na jednu sezónu na čtvrtou nejvyšší soutěž v Česku cítí.

„V divizi se mi zalíbilo, ještě jeden rok jsem si tam chtěl dát. V Chrastavě se mi docela i dařilo, takže myslím, že ještě jeden rok můžu divizi v klidu zahrát. Navíc když budu v dobrým mančaftu jako je Mšeno, kde budou kluci běhat, mi to dává smysl," povidá účastník mistrovství světa v Německu v roce 2006. Za Chrastavu v uplynulém ročníku nastřílel ve 29 zápasech 12 branek

Ve Mšeně nad Nisou, které je částí Jablonce, se potká například s bývalými hráči z první ligy Tomášem Čížkem či Lubošem Huškem. Trénovat by je měl Jaroslav Vodička.

„Na takové úrovni to ovšem bude už asi poslední rok. Když bude chuť a zdraví, tak pak budu hrát dál na nižším levelu, ale uvidíme. Nevím, jestli bych si vůbec třeba v takové v I.A třídě zahrál a jestli by nebylo lepší se na to už vybodnout... V divizi si však ještě zahrajete, tam jsou fotbalisti, že když jim to dáte, tak to někdy i vrátí. Ale níž už je to čím dál těžší," myslí si Štajner, který osm let hrál v bundeslize.

Přesto až právě v Chrastavě si minulý víkend v posledním zápase v dresu Spartaku proti Vysokému Mýtu přivodil jedno z nejvážnějších zranění ve své kariéře. „Zlomili mi dvě žebra, když do mě vletěl gólman... Zlomil mě jak klacek," štve Štajnera, který tak poslední zápas vůbec nedohrál.

„Nemůžu teď ani zakašlat. Když si lehnu, je to dobrý, ale nemůžu se zvednout, a to jsem pod prášky. Hlavně v pondělí jsme byl úplně vyřízený... Ale musím to zaklepat, když pominu zlomené nohy na začátku kariéry před dvaceti lety, nikdy jsem jinak nic zlomeného neměl. Alespoň se to stalo na přestávku, do mistráku se dám do kupy," slibuje Štajner. To už bude hrát za Mšeno.