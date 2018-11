ŠKORPILŮV ZÁPISNÍK: Přes pohár se chtějí dostat do Evropy všichni, jenže...

V poháru přituhuje. Z první ligové šestky vypadl Jablonec v Karviné a ze zápasu Plzeň-Ostrava se stalo neskutečné drama s režisérem Zelinkou. Avizuje tři minuty nastavení a po uplynutí čtyř pouští Plzeň do útoku, aby v páté nadstavbové minutě odpískal pokutový kop za sražení Pernici Procházkou, hříšníka vyloučil, Plzeň vyrovnala na 2:2 a dosáhla prodloužení.

Je na pováženou, co se emotivně děje na lavičkách. Obvykle potencionální vítězové řvou Pískej konec a atakují čtvrtého rozhodčího výkřiky Čas, Čas! Ve svém důsledku tím rozptylují hráče, kteří se místo plné koncentrace na hru rovněž začnou zabývat tím, že by rozhodčí měl pískat konec.

Ten si to ale stejně odpíská, jak bude chtít. Buďto přinastaví proto, že v avizovaném nastavení došlo na střídání nebo ke zranění, nebo že proto má nějaký důvod. Anebo prostě z titulu moci, aby ukázal, kdo je na hřišti pánem.

A zase to není nic nového. Když v roce 1981 zachraňoval dávno již nežijící rozhodčí Holan z Plzně dorost pražské Slavii v zápase proti Hradci Králové na hlavní ploše starého Edenu, dával si za stavu 1:0 pro Hradec při značném nastavení hodinky k uchu a poslouchal, jestli mu jdou. Pro mladší ročníky vysvětlení: Tehdy ještě hodinky tikaly.

Časomíra totiž běžela a ukazovala čas přes... Ani nastavení však výsledek neovlivnilo, protože za dorost Hradce tehdy hráli takoví borci jako Kubík, Polák, Černý, kteří zanedlouho kopali ligu ve Slavii a Spartě.

Takže v Plzni emoce a sprcha v prodloužení, kdy Fleišman dává střelou z dálky vítězný gól na 3:2 pro Baník. Když vezmeme v úvahu, že o pár dnů později vítězí Plzeň v Ostravě 1:0, když za Baník nedá Fleišman penaltu, kterou naopak v Plzni proměnil, střílel to asi někdo jiný než jen rozhodčí.

U poháru je na pováženou, že by přes něj chtěli všichni do Evropy. Přitom mnohdy točí sestavou a při neúspěchu konstatují, že hráči širšího kádru nevyužili příležitost a zklamali.

Mimo různé kvality hráčů přitom hraje roli i jejich nesehranost. V zápase v Plzni nasadili domácí oproti nedělnímu ligovému utkání osm jiných hráčů, Ostrava čtyři. A že divácký zájem přivedl do Plzně 3503 a do Karviné 1550 přihlížejících, toť je proti návštěvám v lize bída.

V Dortmundu hráli domácí proti druholigovému Unionu Berlín a bylo plno. Vždyť oproti ligovému zápasu, který je jedním z mnoha, je to při poháru neopakovatelné. Rozhoduje se tady a teď, opravný účinek neexistuje. Má to svá specifika, ale my naše zápasy nebereme jako přípravu na utkání v Evropě.

K tomu jen malý dovětek - první soutěží na světě byl Anglický pohár.