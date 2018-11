Sparta vyhrála loterii na vykopnutém drnu. Při rozstřelu se strhla na hřišti mela

„To hřiště se trhá. Není to ještě chycené a je to vidět. Hned po té první penaltě Stancia přestřelil Kuzma (Nemanja Kuzmanović) a zpod nohy mu vyletěl kus drnu. Každý si to pak musel udupat a byla loterie, komu noha ujede a komu ne,“ popisoval situaci brankář Opavy Vilém Fendrych.

Na vykopnutém drnu si vylámali zuby ještě Sparťan Alexandru Chipciu (břevno) a domácí Tomáš Jursa (břevno) a v šesté sérii i Jan Schaffartzik, který poslal balón podobně jako Kuzmanović vysoko nad branku Milana Heči.

Nechtějí se vymlouvat

„Kluci si na to stěžovali, ale někteří se s tím vypořádali dobře. Na to se nebudeme vymlouvat. Bylo to pro všechny stejné,“ pokrčil rameny trenér Opavy Ivan Kopecký, jenž dal v poháru šanci především hráčům, kteří v lize zahřívají lavičku náhradníků. Na té tentokrát zůstali Zavadil, Smola, Kuzmanović i brankář Šrom. „Nechci říct, že mě kluci překvapili, ale chytili svou šanci za pačesy a ukázali, že do kádru patří,“ pochvaloval si Kopecký.

V první sérii pokutových kopů gól nepadl, jako první se trefil Sparťan Guélor Kanga a hned z toho byla mela ve středovém kruhu, kde se do sebe pustily oba tábory hráčů a museli je klidnit všichni čtyři rozhodčí.

„To je Kanga. Mlátil se do prsou, protihráči to trochu nevzali a postrkali jsme se. Alespoň jsme se zahřáli,“ popisoval nezvyklou roztržku útočník Sparty Matěj Pulkrab, který se z penaltového puntíku ve čtvrté sérii nezmýlil, přestože jinak penalty kopat příliš nechodí. „Ani v Liberci jsem je nekopal. Ale nervy jsem neměl, spíše jsem si to užil,“ přiblížil Pulkrab.

Zatímco domácí kouč před pondělním ligovým zápasem se Slavií opory šetřil, trenér Sparty Zdeněk Ščasný nad tím neuvažoval ani na chvíli a poslal do pohárového zápasu téměř kompletní sestavu. „Ztratili jsme v lize dost bodů a nejsme v situaci, abychom něco zkoušeli. Chceme pohár vyhrát, protože je to nejkratší cesta do evropských pohárů, proto mě ani nenapadlo někoho šetřit,“ řekl Ščasný.

Sparta v pohárovém osudí, které se roztočí ve čtvrtek 13. prosince, doplnila Liberec, Ostravu, Karvinou, Olomouc, Bohemians Praha 1905, Teplice a obhájce trofeje Slavii.