Sparta zvládla penaltové drama a postupuje v poháru! Slavia doma zničila Karvinou

Na Stínadlech se hrál bojovný fotbal, šancí dlouho moc k vidění nebylo. Spartu poslal do vedení patnáct minut před koncem střídající Plavšič, když usměrnil do téměř odkryté branky nepovedené zakončení Kangy. To prošlo pokutovým územím a pro srbského štírka nebyl problém skórovat. V nastaveném čase však Teplice po sérii sparťanských zaváhání srovnaly. Hlavou se po centru Kučery prosadil Jeřábek a šlo se do prodloužení.

Tam měly pro změnu blíž k postupu Severočeši. Po centru Kučery poslal tým trenéra Hejkala do vedení Hošek. Drama však ještě neskončilo a v úplném závěru prodloužení pro změnu udeřil sparťanský talent Drchal. A šlo se do penalt.

Brankář Teplic Jakub Diviš během penaltového rozstřelu v utkání čtvrtfinále Mol Cupu.

Tam nejprve selhal ve druhé sérii domácí Kučera, ale ve třetí pro změnu promarnil svou šanci sparťan Plavšič a Teplice mohly srovnat krok. Jenže zkušený Ljevakovič vsadil na razanci a trefil dělovkou břevno. Zbývající borci v rudém dresu Drchal s Kangou nezaváhali, a nervák tak měl pro Letenské šťastný a postupový konec.

Ve druhém utkání se drama nekonalo. Karviná sice měla v Edenu velkou šanci, kdy trefila tyč. Od té chvíle však diktovali dění na trávníku svěřenci Jindřicha Trpišovského. Sešívaní udeřili dvakrát už před přestávkou, prosadili se Frydrych a Baluta.

Po přestávce lídr nejvyšší soutěže koncertoval a nedal Karviné šanci ani pomyslet na zvrat. Náskok Slavie navýšil dvěma přesnými zásahy Van Buren, jeden gól přidal i Hušbauer. Hosté pod vědomím náročného boje o udržení v lize nekladli rivalovi větší odpor.